У комментатора Романа Скворцова случилось кровоизлияние в мозг

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Скворцов находится в тяжелом состоянии, пишет Baza
Скворцов находится в тяжелом состоянии, пишет Baza Фото:

У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг. Отмечается, что он не смог вспомнить, как получил травму головы, когда пришел в себя. В настоящее время он находится в больнице Новосибирска.

«Скворцов сказал, что не помнит обстоятельств получения травмы», — передает слова источника из правоохранительных органов ТАСС. Telegram-канал Baza пишет, что комментатор сейчас находится в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг.

Скворцов находится в реанимации токсикологического отделения. Он был госпитализирован в ночь на 9 февраля после того, как прохожие нашли его недалеко от заведения на Красном проспекте. Причины произошедшего пока неизвестны: предполагается, что он мог быть избит или упасть и удариться головой.

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У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг. Отмечается, что он не смог вспомнить, как получил травму головы, когда пришел в себя. В настоящее время он находится в больнице Новосибирска. «Скворцов сказал, что не помнит обстоятельств получения травмы», — передает слова источника из правоохранительных органов ТАСС. Telegram-канал Baza пишет, что комментатор сейчас находится в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг. Скворцов находится в реанимации токсикологического отделения. Он был госпитализирован в ночь на 9 февраля после того, как прохожие нашли его недалеко от заведения на Красном проспекте. Причины произошедшего пока неизвестны: предполагается, что он мог быть избит или упасть и удариться головой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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