У комментатора Романа Скворцова случилось кровоизлияние в мозг

У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг. Отмечается, что он не смог вспомнить, как получил травму головы, когда пришел в себя. В настоящее время он находится в больнице Новосибирска.
«Скворцов сказал, что не помнит обстоятельств получения травмы», — передает слова источника из правоохранительных органов ТАСС. Telegram-канал Baza пишет, что комментатор сейчас находится в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг.
Скворцов находится в реанимации токсикологического отделения. Он был госпитализирован в ночь на 9 февраля после того, как прохожие нашли его недалеко от заведения на Красном проспекте. Причины произошедшего пока неизвестны: предполагается, что он мог быть избит или упасть и удариться головой.
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