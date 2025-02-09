Власти Макушино прокомментировали инцидент с избиением девочки

Глава Макушинского округа Курганской области Василий Пигачев планирует встретиться с девочкой, которую избили сверстников и сняли это на видео. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружной администрации.
«Глава Макушинского округа дополнительно встретится с семьей. По происшествию работают правоохранительные органы и Комиссия по делам несовершеннолетних, к ситуации подключился уполномоченный по правам ребенка в Курганской области», — ответили URA.RU в администрации.
Сообщается, что по факту нападения на девочку возбуждено уголовное дело. Установлены участники происшествия, которые в будущем понесут наказание за свои действия. Это подтверждает серьезность расследования и ответственность перед лицом закона.
Пострадавшей девочке оказывается медицинская и психологическая помощь. Работа с семьями участников инцидента также находится на контроле соответствующих служб, которые занимаются делами несовершеннолетних и поддержкой семей, стоящих на учете в ПДН.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разгорается скандал с участием несовершеннолетней девочки. В Макушино двое парней издевались над подростком. Видео распространяется по местным чатам. Все подозреваемые были оперативно задержаны, с ними работают следователи.
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