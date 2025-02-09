09 февраля 2025

Власти Макушино прокомментировали инцидент с избиением девочки

На курганских подростков, избивших девочку, завели уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В курганском округе избили девочку
В курганском округе избили девочку Фото:

Глава Макушинского округа Курганской области Василий Пигачев планирует встретиться с девочкой, которую избили сверстников и сняли это на видео. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружной администрации. 

«Глава Макушинского округа дополнительно встретится с семьей. По происшествию работают правоохранительные органы и Комиссия по делам несовершеннолетних, к ситуации подключился уполномоченный по правам ребенка в Курганской области», — ответили URA.RU в администрации.

Сообщается, что по факту нападения на девочку возбуждено уголовное дело. Установлены участники происшествия, которые в будущем понесут наказание за свои действия. Это подтверждает серьезность расследования и ответственность перед лицом закона.

Пострадавшей девочке оказывается медицинская и психологическая помощь. Работа с семьями участников инцидента также находится на контроле соответствующих служб, которые занимаются делами несовершеннолетних и поддержкой семей, стоящих на учете в ПДН.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разгорается скандал с участием несовершеннолетней девочки. В Макушино двое парней издевались над подростком. Видео распространяется по местным чатам. Все подозреваемые были оперативно задержаны, с ними работают следователи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Макушинского округа Курганской области Василий Пигачев планирует встретиться с девочкой, которую избили сверстников и сняли это на видео. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружной администрации.  «Глава Макушинского округа дополнительно встретится с семьей. По происшествию работают правоохранительные органы и Комиссия по делам несовершеннолетних, к ситуации подключился уполномоченный по правам ребенка в Курганской области», — ответили URA.RU в администрации. Сообщается, что по факту нападения на девочку возбуждено уголовное дело. Установлены участники происшествия, которые в будущем понесут наказание за свои действия. Это подтверждает серьезность расследования и ответственность перед лицом закона. Пострадавшей девочке оказывается медицинская и психологическая помощь. Работа с семьями участников инцидента также находится на контроле соответствующих служб, которые занимаются делами несовершеннолетних и поддержкой семей, стоящих на учете в ПДН. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разгорается скандал с участием несовершеннолетней девочки. В Макушино двое парней издевались над подростком. Видео распространяется по местным чатам. Все подозреваемые были оперативно задержаны, с ними работают следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...