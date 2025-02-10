В Петербурге депутаты хотят обязать все такси устанавливать детские кресла

В Санкт-Петербурге был разработан проект федеральной инициативы, который предусматривает, что каждое такси должно быть оборудовано как минимум одним детским креслом. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь.
«Предлагаемый законопроект направлен на устранение вопиющей дискриминации детей при оказании услуг по перевозке в легковых такси и реализацию поручений президента РФ. Соавтором документа выступил председатель комиссии по транспорту ЗакСо Алексей Цивилев», — сообщил в своем telegram-канале депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь.
Кроме того, законопроект предлагает запретить такси устанавливать отдельные тарифы для перевозок детей, что ранее могло привести к необоснованному повышению стоимости поездки. Такие меры должны предотвратить экономическую дискриминацию семей с детьми и сделать услуги такси более доступными. Также законопроект включает положение, которое позволяет региональным властям вводить меры государственной поддержки для перевозок многодетных семей по льготным тарифам. Это направлено на социальную поддержку и облегчение условий передвижения для больших семей.
Инициатива нашла поддержку на федеральном уровне. Президент РФ Владимир Путин, основываясь на предложениях, выдвинутых в рамках заседания Государственного Совета, утвердил поручения, которые включают меры по повышению доступности и безопасности перевозок семей с детьми.
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