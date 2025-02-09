В Челябинске ФСБ задержала директора института ЮУрГУ Демина

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали директора института открытого и дистанционного образования ФГАОУ ВО Южно-Уральского государственного университета (НИУ) Александра Демина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчину обвиняют в превышении полномочий.
«Было установлено, что указанное должностное лицо, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном учреждении образования, преследуя корыстную цель и действуя умышленно, потребовал от находящего в его непосредственном подчинении сотрудника передавать денежные средства, полученные в качестве оплаты труда за работу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Предварительно, Демин присваивал зарплату сотрудника на протяжении нескольких лет, с сентября 2020 по май 2024 года. Общая сумма составила около 600 тысяч рублей.
После вскрывшейся истории Демин был задержан. В СКР по региону в его отношении возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.
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