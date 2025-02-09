Житель ХМАО сорвал лотерейный джекпот в 27 миллионов рублей

На что счастливчик потратит деньги, пока неизвестно
Югорчанин выиграл почти 27 миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«В ХМАО участник испытал удачу и выиграл 26 831 710 рублей. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. На данный момент известно лишь, что победитель купил один билет за 50 рублей», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU рассказывало о другом везунчике из ХМАО. Им стал нефтяник Арсен, который выиграл миллион рублей в лотерею на Новый год. Он намерен передать деньги на благотворительность.
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