09 февраля 2025
08 февраля 2025

Житель ХМАО сорвал лотерейный джекпот в 27 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На что счастливчик потратит деньги, пока неизвестно
На что счастливчик потратит деньги, пока неизвестно Фото:

Югорчанин выиграл почти 27 миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«В ХМАО участник испытал удачу и выиграл 26 831 710 рублей. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. На данный момент известно лишь, что победитель купил один билет за 50 рублей», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU рассказывало о другом везунчике из ХМАО. Им стал нефтяник Арсен, который выиграл миллион рублей в лотерею на Новый год. Он намерен передать деньги на благотворительность.

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Югорчанин выиграл почти 27 миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «В ХМАО участник испытал удачу и выиграл 26 831 710 рублей. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. На данный момент известно лишь, что победитель купил один билет за 50 рублей», — следует из сообщения. Ранее URA.RU рассказывало о другом везунчике из ХМАО. Им стал нефтяник Арсен, который выиграл миллион рублей в лотерею на Новый год. Он намерен передать деньги на благотворительность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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