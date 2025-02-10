Возбуждено уголовное дело о мошенничестве против экс-сотрудника Минобороны

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Зафиксировано хищение около 811 миллионов рублей, заявили в ФСБ
Зафиксировано хищение около 811 миллионов рублей, заявили в ФСБ Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Возбудили уголовное дело против бывшего сотрудника Минобороны РФ за мошенничество, связанное с гособоронзаказами на подшипниковых заводах. Об этом рассказали УФСБ по Ростовской области.

«В отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — передает сообщение пресс-службы ФСБ ТАСС. Там добавили, что было зафиксировано хищение средств на суммы около 811 миллионов рублей.

Ранее проведенные обыски у руководителей трех подшипниковых заводов подтвердили причастность экс-начальника военного представительства к преступлениям. В их числе оказалось и завышение цен на продукцию.

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Возбудили уголовное дело против бывшего сотрудника Минобороны РФ за мошенничество, связанное с гособоронзаказами на подшипниковых заводах. Об этом рассказали УФСБ по Ростовской области. «В отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — передает сообщение пресс-службы ФСБ ТАСС. Там добавили, что было зафиксировано хищение средств на суммы около 811 миллионов рублей. Ранее проведенные обыски у руководителей трех подшипниковых заводов подтвердили причастность экс-начальника военного представительства к преступлениям. В их числе оказалось и завышение цен на продукцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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