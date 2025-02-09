09 февраля 2025
08 февраля 2025

Жителей ЯНАО предупредили о надвигающемся ветре

В пяти районах ЯНАО будет бушевать ветер с порывами до 22 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер придет на Ямал
Сильный ветер придет на Ямал Фото:

Жителей ямальских районов предупредили о надвигающемся ветре, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС округа.

«По данным синоптиков 11 февраля на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Днем порывы 17-22 метров в секунду: в Ямальском, Тазовском, Пуровском, Красноселькупском и на севере Надымского районов», — написали в официальном telegram-канале МЧС ЯНАО.

Ранее, 7 февраля, ветер в Ямальском районе достигал 28 метров в секунду. При усилении ветра до штормовых значений следует закрыть форточки, по возможности не выходить на улицу. Избегайте находиться вблизи деревьев, стеклянных витрин и крыш домов.

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Жителей ямальских районов предупредили о надвигающемся ветре, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС округа. «По данным синоптиков 11 февраля на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Днем порывы 17-22 метров в секунду: в Ямальском, Тазовском, Пуровском, Красноселькупском и на севере Надымского районов», — написали в официальном telegram-канале МЧС ЯНАО. Ранее, 7 февраля, ветер в Ямальском районе достигал 28 метров в секунду. При усилении ветра до штормовых значений следует закрыть форточки, по возможности не выходить на улицу. Избегайте находиться вблизи деревьев, стеклянных витрин и крыш домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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