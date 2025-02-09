Жителей ЯНАО предупредили о надвигающемся ветре

Жителей ямальских районов предупредили о надвигающемся ветре, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС округа.
«По данным синоптиков 11 февраля на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Днем порывы 17-22 метров в секунду: в Ямальском, Тазовском, Пуровском, Красноселькупском и на севере Надымского районов», — написали в официальном telegram-канале МЧС ЯНАО.
Ранее, 7 февраля, ветер в Ямальском районе достигал 28 метров в секунду. При усилении ветра до штормовых значений следует закрыть форточки, по возможности не выходить на улицу. Избегайте находиться вблизи деревьев, стеклянных витрин и крыш домов.
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