Пермяк отсудил у автосалона сотни тысяч за продажу авто со скрученным пробегом

Житель Краснокамска Пермского края через суд получил компенсацию, за то что автосалон «Брайт Парк» продал ему автомобиль со скрученным пробегом. Об этом пермяк узнал уже после того, как забрал машину из салона. Копия решения Краснокамского городского суда имеется в распоряжении редакции.
«Пермяк приехал в „Брайт Парк“ за покупкой подержанного автомобиля. В автосалоне его уговорили приобрести не то авто, которое он присмотрел изначально. Ему предложили рассмотреть другой вариант указав, что пробег у авто меньше, чем у того, который мужчина выбрал изначально. За свою покупку пермяк выложил 820 тысяч», — говорится в решении суда.
Впоследствии истец обратился в автосервис для проведения диагностики и узнал, что пробег составляет не 87 тысяч километров, как было указано на одометре, а 197 тысяч километров. Помимо того жителю Краснокамска пришлось менять тормозные колодки, термостат, газораспределительный механизм, масло и помпу. В иске пермяк указал, что автосалон ввел его в заблуждение и потребовал выплатить 120 000 рублей в качестве разницы в стоимости, а также неустойку, компенсацию морального вреда и расходы на диагностику.
Автосалон с позицией покупателя не согласился категорически и настаивал на том, что никто клиента не обманывал. Суд встал на сторону владельца авто и обязал «Брайт Парк» выплатить пермяку 231 000 рублей в качестве морального вреда, разницы стоимости авто и судебные расходы.
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