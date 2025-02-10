Азиза довела Соседова до слез на cъемках «Суперстара»

Соседов расплакался на cъемках «Суперстара»: Азиза назвала причину
© Служба новостей «URA.RU»
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Азиза лидирует в турнирной таблице после двух выпусков «Суперстара».
Азиза лидирует в турнирной таблице после двух выпусков «Суперстара». Фото:

Телеведущий Сергей Соседов разрыдался на очередных съемках шоу «Суперстар». Музыкальный критик, который находится в жюри, неожиданно для многих сильно расчувствовался, когда Азиза пела легендарную «Je suis malade». В беседе с корреспондентом URA.RU артистка объяснила причину столь эмоционального состояния Соседова.

«Сережа встал посреди моего выступления, — рассказывает Азиза. — Конечно, я сразу это заметила. Увидела и его слезы. Знаете, у Чарли Чаплина есть одно высказывание: „Я люблю стоять под дождем без зонта: не видно моих слез“. Над Сережей не было зонта и в студии не шел дождь. Но даже, если бы он и был, я бы эти слезы всё равно увидела. Услышала... Даже на расстоянии. Потому что плакала его душа. Я практически ощущала биение его пульса. Его душа услышала то, что хотела сказать моя душа в этой эмоционально тяжелой композиции. Мудрецы на Востоке говорят, что слезы — это реакция души. То, что она давно хотела сказать или услышать».

По словам Азизы, Соседов — очень тонкий, ранимый человек: «Мы с ним давно знакомы. И очень хорошо, что такие люди, которые не боятся показывать свои чувства и эмоции, есть среди нас. Значит, в этом мире еще не все потеряно».

После двух выпусков Азиза занимает лидирующую строчку в турнирной таблице. Артистка к этому относится философски.

«У меня ещё есть жажда петь и желание побеждать, — говорит артистка. — В первую очередь, саму себя. Семнадцать лет назад я уже имела честь победить в „Суперстаре“. Несмотря на это, каждое новое выступление сегодня для меня очень волнительно. Я тщательно готовлюсь к каждому новому выходу. Надеюсь, что еще не раз удивлю тех, кто знает меня, и тех, кто услышит на этом проекте впервые. На „Суперстаре“ с нами работает удивительная команда профессиональных людей. Они нам всем очень помогают».

На вопрос, кого она считает главным конкурентом в этом сезоне, артистка ответила, что конкуренция для нее не главное. Гораздо важнее то, что артисты несут в мир с помощью этого проекта. 

«Кого я считаю главным конкурентом в этом сезоне? Знаете, я об этом даже не думаю. У нас царит очень здоровая, комфортная и позитивная обстановка за кулисами. На сцене все профессионалы своего дела. Мы думаем в первую очередь о том, как сделать мир лучше и добрее, красивее и ярче, а не о баллах… Нам никому и ничего уже доказывать не надо. Мы эту жизнь знаем не понаслышке и обладаем способностью вдохновлять и исцелять наших зрителей песнями, идущими из самого сердца».

Азиза пообещала радовать своим творчеством как можно дольше. Ведь оно дает силы не только ей самой, но и поклонникам.

«После двух выпусков я получила тысячи сообщений от своих поклонников в социальных сетях, — продолжает Азиза. — Очень много теплых слов: меня активно поддерживают. Одна женщина мне написала: „Азиза, это такое счастье — наблюдать вас на экране. Вы даете мне силы жить дальше“. Такие признания и мне придают силы, потому что я в очередной раз понимаю, что занимаюсь нужным и благим делом. Буду стараться и дальше».

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Телеведущий Сергей Соседов разрыдался на очередных съемках шоу «Суперстар». Музыкальный критик, который находится в жюри, неожиданно для многих сильно расчувствовался, когда Азиза пела легендарную «Je suis malade». В беседе с корреспондентом URA.RU артистка объяснила причину столь эмоционального состояния Соседова. «Сережа встал посреди моего выступления, — рассказывает Азиза. — Конечно, я сразу это заметила. Увидела и его слезы. Знаете, у Чарли Чаплина есть одно высказывание: „Я люблю стоять под дождем без зонта: не видно моих слез“. Над Сережей не было зонта и в студии не шел дождь. Но даже, если бы он и был, я бы эти слезы всё равно увидела. Услышала... Даже на расстоянии. Потому что плакала его душа. Я практически ощущала биение его пульса. Его душа услышала то, что хотела сказать моя душа в этой эмоционально тяжелой композиции. Мудрецы на Востоке говорят, что слезы — это реакция души. То, что она давно хотела сказать или услышать». По словам Азизы, Соседов — очень тонкий, ранимый человек: «Мы с ним давно знакомы. И очень хорошо, что такие люди, которые не боятся показывать свои чувства и эмоции, есть среди нас. Значит, в этом мире еще не все потеряно». После двух выпусков Азиза занимает лидирующую строчку в турнирной таблице. Артистка к этому относится философски. «У меня ещё есть жажда петь и желание побеждать, — говорит артистка. — В первую очередь, саму себя. Семнадцать лет назад я уже имела честь победить в „Суперстаре“. Несмотря на это, каждое новое выступление сегодня для меня очень волнительно. Я тщательно готовлюсь к каждому новому выходу. Надеюсь, что еще не раз удивлю тех, кто знает меня, и тех, кто услышит на этом проекте впервые. На „Суперстаре“ с нами работает удивительная команда профессиональных людей. Они нам всем очень помогают». На вопрос, кого она считает главным конкурентом в этом сезоне, артистка ответила, что конкуренция для нее не главное. Гораздо важнее то, что артисты несут в мир с помощью этого проекта.  Азиза пообещала радовать своим творчеством как можно дольше. Ведь оно дает силы не только ей самой, но и поклонникам. «После двух выпусков я получила тысячи сообщений от своих поклонников в социальных сетях, — продолжает Азиза. — Очень много теплых слов: меня активно поддерживают. Одна женщина мне написала: „Азиза, это такое счастье — наблюдать вас на экране. Вы даете мне силы жить дальше“. Такие признания и мне придают силы, потому что я в очередной раз понимаю, что занимаюсь нужным и благим делом. Буду стараться и дальше».
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