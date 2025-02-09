Назначен новый управляющий магазинами «Лента» в Перми

Артем Дадоха возглавил ООО «Большая семья» (архивное фото)
Директором ООО «Большая семья» (управляет гипермаркетом «Лента» в пермском ТРК «Семья») с 10 января назначен Артем Дадоха. Сведения отражены в выписке из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
«Дадоха Артем Николаевич, ООО „Большая семья“. Должность: директор», — указано в выписке из ЕГРЮЛ. Дадоха также является директором ООО «Семья ритейл».
В 2021 году «Ленту» купила сеть «Семья» пермского экс-губернатора Олега Чиркунова. Сумма сделки превысила 2,4 млрд рублей. Сейчас ООО «Большая семья» управляет выкупленными магазинами в Перми. Ранее руководителем указанного общества являлась Олеся Форос.
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