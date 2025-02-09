09 февраля 2025

Назначен новый управляющий магазинами «Лента» в Перми

«Лента» назначила управляющим магазинами сети в Перми Артема Дадоху
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Дадоха возглавил ООО «Большая семья» (архивное фото)
Артем Дадоха возглавил ООО «Большая семья» (архивное фото) Фото:

Директором ООО «Большая семья» (управляет гипермаркетом «Лента» в пермском ТРК «Семья») с 10 января назначен Артем Дадоха. Сведения отражены в выписке из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Дадоха Артем Николаевич, ООО „Большая семья“. Должность: директор», — указано в выписке из ЕГРЮЛ. Дадоха также является директором ООО «Семья ритейл».

В 2021 году «Ленту» купила сеть «Семья» пермского экс-губернатора Олега Чиркунова. Сумма сделки превысила 2,4 млрд рублей. Сейчас ООО «Большая семья» управляет выкупленными магазинами в Перми. Ранее руководителем указанного общества являлась Олеся Форос.

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Директором ООО «Большая семья» (управляет гипермаркетом «Лента» в пермском ТРК «Семья») с 10 января назначен Артем Дадоха. Сведения отражены в выписке из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). «Дадоха Артем Николаевич, ООО „Большая семья“. Должность: директор», — указано в выписке из ЕГРЮЛ. Дадоха также является директором ООО «Семья ритейл». В 2021 году «Ленту» купила сеть «Семья» пермского экс-губернатора Олега Чиркунова. Сумма сделки превысила 2,4 млрд рублей. Сейчас ООО «Большая семья» управляет выкупленными магазинами в Перми. Ранее руководителем указанного общества являлась Олеся Форос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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