Пермский экс-губернатор объяснил, зачем продал свою торговую сеть

Олег Чиркунов отметил, что бизнес требовал высокой ответственности Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов решил продать торговую сеть «Семья» сети «Лента», чтобы «спать спокойно». По его словам, продовольственный бизнес предполагает высокую ответственность, при этом общество не прощает ошибок тем, кто им занимается.

«С момента запуска универсама прошло больше 20 лет. Понимаете, когда-то надо спокойно спать ночью. Ведя продовольственный бизнес, ты постоянно находишься в зоне риска. У тебя есть магазины, три тысячи работников. Риски пожаров, терактов, отравлений. Если у тебя когда-то это произойдет, то общественное мнение просто уничтожит тебя, а правоохранители посадят в тюрьму. Наверное, основная причина в том, что нельзя эту ношу нести вечно», — рассказал Чиркунов изданию 59.ру.

Он также отметил, что стоимость продажи пермской торговой сети по рыночным меркам была не высокой, но преимущество оказалось в том, что «„Лента“ купила это все, как единый проект». По словам Чиркунова, «Лента» продолжит развивать проекты «Семьи»: «Домой доставим», «Прямые поставки» и «Правильное вино». URA.RU рассказывало, что в 2021 году федеральная торговая сеть купила «Семью» и уже начала ее поглощение. Сумма сделки составила порядка 2,45 млрд руб.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам