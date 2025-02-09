Виктор Батмазов покидает кресло главы минтербеза Пермского края

Из правительства Пермского края в феврале уйдет министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. Его обязанности будет исполнять первый замминистра Альберт Марданов, пишут СМИ.
«В конце февраля Виктор Батмазов покинет пост руководителя Министерства тербезопасности региона. Исполнять обязанности министра будет первый заместитель Альберт Марданов», — сообщает в Telegram газета «Звезда» со ссылкой на источники.
Батмазов на звонок URA.RU не ответил. Агентство направило запрос в пресс-службу министерства.
Виктор Батмазов возглавил министерство территориальной безопасности Пермского края 10 марта 2020 года. 8 апреля ему исполнится 70 лет.
Обновлено: в пресс-службе министерства территориальной безопасности URA.RU подтвердили информацию об уходе главы ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!