В Перми резко выросли цены на хлеб

В пермских магазинах подняли цены на хлеб. Стоимость разных изделий увеличилась от 7% до 9%. Об этом URA.RU рассказала читательница.
«Хлеб „8 злаков“ в январе 2025 года стоил 69,99 рубля. В феврале стоимость поднялась до 74,99 рубля. Хлеб „Олимпийское здоровье“ подорожал с 54,99 рубля до 59,99 рубля. Считаю, что подорожание на пять рублей — очень много», — рассказала пермячка Лариса.
URA.RU проверило цены в сетевых супермаркетах. Хлеб «8 злаков» можно купить от 73,99 рубля до 74,99 рубля. «Олимпийские здоровье» стоит от 56,99 рубля до 59,99 рубля. При этом цены на хлеб начинаются от 14,59 рубля. За эту стоимость продают буханку «Дарницкого» весом 300 граммов. Самым дорогим хлебом оказался Harrys American sandwich, стоимость которого доходит до 129,99 рубля.
По данным Росстата, в 2024 году в Перми хлеб подорожал еще сильнее. Прирост составил 13,88%. Средняя цена килограмма хлеба увеличилась с 77,38 рубля до 88,12 рубля.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае резко выросли цены на продукты. В числе лидеров по удорожанию оказазлись рыба и овощи.
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