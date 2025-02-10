Тюменец на BMW сбил насмерть ребенка на велосипеде

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По решению суда мужчина находится под подпиской о невыезде
По решению суда мужчина находится под подпиской о невыезде Фото:

В Тюмени мужчина на BMW сбил насмерть на пешеходном переходе мальчика-велосипедиста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«28 марта 2024 года Волков, управляя автомобилем BMW 1201, двигался по проезжей части улицы Энергостроителей со стороны улицы Малая Боровская в направлении бульвара Б. Щербины, не соблюдая скоростной режим. Он сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался», — сообщили в пресс-службе.

По решению суда, мужчина находится под подпиской о невыезде. Следующее заседание пройдет 13 марта.

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В Тюмени мужчина на BMW сбил насмерть на пешеходном переходе мальчика-велосипедиста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «28 марта 2024 года Волков, управляя автомобилем BMW 1201, двигался по проезжей части улицы Энергостроителей со стороны улицы Малая Боровская в направлении бульвара Б. Щербины, не соблюдая скоростной режим. Он сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался», — сообщили в пресс-службе. По решению суда, мужчина находится под подпиской о невыезде. Следующее заседание пройдет 13 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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