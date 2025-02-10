Тюменец на BMW сбил насмерть ребенка на велосипеде

В Тюмени мужчина на BMW сбил насмерть на пешеходном переходе мальчика-велосипедиста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«28 марта 2024 года Волков, управляя автомобилем BMW 1201, двигался по проезжей части улицы Энергостроителей со стороны улицы Малая Боровская в направлении бульвара Б. Щербины, не соблюдая скоростной режим. Он сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался», — сообщили в пресс-службе.
По решению суда, мужчина находится под подпиской о невыезде. Следующее заседание пройдет 13 марта.
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