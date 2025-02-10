В новом созыве заксобрания ЯНАО заменят действующих депутатов от Ноябрьска. Парламентарии-одномандатники Надежда Гудкова и Виктор Гордиенко, избранные от «Единой России» по ноябрьским округам №7 и №8, на новые сроки не пойдут, сообщил URA.RU источник в ямальском политсообществе.
«Гудкова по сути живет на три города — Ноябрьск, Салехард и Тюмень. Гордиенко тоже может переехать из ЯНАО в другой регион», — объясняет собеседник агентства.
Вероятной заменой одного из политиков называют депутата городской думы Ноябрьска Максима Солодова, директор местного информагентства «МИГ». По словам инсайдера, власти города намерены продвигать его кандидатуру.
В администрации Ноябрьска не стали комментировать данную информацию, напомнив, что должность депутата является выборной. Сам Максим Солодов сказал URA.RU, что подобных предложений ему не поступало. «Если мне доверят представлять интересы жителей в заксобрании, я сделаю все возможное чтобы не разочаровать земляков и руководителей региона», — сказал URA.RU Солодов.
Агентство запросило комментарий в ямальском реготделении «Единой России». Там отметили, что представителей партии на выборах в заксобрании определят на предварительном голосовании. «В конце февраля — начале марта текущего года у „Единой России“ запланирован старт предварительного голосования. Это открытая процедура, на участие в которой заявку может подать любой желающий», — сообщили URA.RU в региональном отделении партии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!