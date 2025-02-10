Бабушкина собрала в заксо сменщиков свердловских чиновников и депутатов. Фото

В свердловском заксобрании прошла встреча депутатов Молодежного парламента
© Служба новостей «URA.RU»
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Людмиле Бабушкиной встречаться с молодежью понравилось
Людмиле Бабушкиной встречаться с молодежью понравилось Фото:

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина встретилась с депутатами, в разные годы работавшими в Молодежном парламенте. Сейчас его представители занимают должности в органах власти различного уровня, в том числе в местных думах и заксо. Подробности встречи URA.RU рассказали в управлении информационной политики парламента.

«Все шесть созывов (с 2011 года) вы очень активно работали. Приятно видеть, что председатели этих молодежных парламентов сейчас в зале. Сегодня они много и грамотно работают на своих местах. Занимают должности в органах власти различного уровня: в местных думах, в законодательном собрании. Это значит, мы каждый раз делали правильный выбор, советуясь, прежде чем поддержать того или иного кандидата на должность председателя. Вы, как и ваши старшие коллеги, занимаетесь важными масштабными мероприятиями», — сказала Бабушкина.

Председатель действующего созыва Анастасия Стахеева, подводя итоги работы, заявила, что удалось выстроить крепкие связи с муниципальными думами. Также депутаты при поддержке председателя комитета заксо по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елены Чечуновой разработали образовательную программу по законотворческой деятельности.

Молодежный парламент Свердловской области по сути дублирует работу заксобрания и является своего рода кадровым лифтом для талантливой и инициативной молодёжи в систему органов госуправления. Попасть туда могут через конкурс молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

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Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина встретилась с депутатами, в разные годы работавшими в Молодежном парламенте. Сейчас его представители занимают должности в органах власти различного уровня, в том числе в местных думах и заксо. Подробности встречи URA.RU рассказали в управлении информационной политики парламента. «Все шесть созывов (с 2011 года) вы очень активно работали. Приятно видеть, что председатели этих молодежных парламентов сейчас в зале. Сегодня они много и грамотно работают на своих местах. Занимают должности в органах власти различного уровня: в местных думах, в законодательном собрании. Это значит, мы каждый раз делали правильный выбор, советуясь, прежде чем поддержать того или иного кандидата на должность председателя. Вы, как и ваши старшие коллеги, занимаетесь важными масштабными мероприятиями», — сказала Бабушкина. Председатель действующего созыва Анастасия Стахеева, подводя итоги работы, заявила, что удалось выстроить крепкие связи с муниципальными думами. Также депутаты при поддержке председателя комитета заксо по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елены Чечуновой разработали образовательную программу по законотворческой деятельности. Молодежный парламент Свердловской области по сути дублирует работу заксобрания и является своего рода кадровым лифтом для талантливой и инициативной молодёжи в систему органов госуправления. Попасть туда могут через конкурс молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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