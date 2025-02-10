Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина встретилась с депутатами, в разные годы работавшими в Молодежном парламенте. Сейчас его представители занимают должности в органах власти различного уровня, в том числе в местных думах и заксо. Подробности встречи URA.RU рассказали в управлении информационной политики парламента.
«Все шесть созывов (с 2011 года) вы очень активно работали. Приятно видеть, что председатели этих молодежных парламентов сейчас в зале. Сегодня они много и грамотно работают на своих местах. Занимают должности в органах власти различного уровня: в местных думах, в законодательном собрании. Это значит, мы каждый раз делали правильный выбор, советуясь, прежде чем поддержать того или иного кандидата на должность председателя. Вы, как и ваши старшие коллеги, занимаетесь важными масштабными мероприятиями», — сказала Бабушкина.
Председатель действующего созыва Анастасия Стахеева, подводя итоги работы, заявила, что удалось выстроить крепкие связи с муниципальными думами. Также депутаты при поддержке председателя комитета заксо по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елены Чечуновой разработали образовательную программу по законотворческой деятельности.
Молодежный парламент Свердловской области по сути дублирует работу заксобрания и является своего рода кадровым лифтом для талантливой и инициативной молодёжи в систему органов госуправления. Попасть туда могут через конкурс молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.
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