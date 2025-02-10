10 февраля 2025

«У женщин был ствол»: банда воровок кошмарит екатеринбуржцев

Три девушки воруют телефоны у жителей Академического района
© Служба новостей «URA.RU»
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Воровки орудуют в автобусах, трамваях и остановках
Воровки орудуют в автобусах, трамваях и остановках Фото:

В Екатеринбурге банда из трех женщин ворует телефоны на автобусных остановках. На это жалуются в соцсетях жители Академического района.

«Они [грабительницы] работают очень быстро, передают телефон друг другу и после этого убегают. У одной из этих женщин был „ствол“ и „электрошокер“ она ими пугала и угрожала», — передает telegram-канал «Широкая речка. Мичуринский Екатеринбург». Причем это уже не первые жалобы.

В комментариях люди делятся, что с девушками ничего не делают. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием, ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге банда из трех женщин ворует телефоны на автобусных остановках. На это жалуются в соцсетях жители Академического района. «Они [грабительницы] работают очень быстро, передают телефон друг другу и после этого убегают. У одной из этих женщин был „ствол“ и „электрошокер“ она ими пугала и угрожала», — передает telegram-канал «Широкая речка. Мичуринский Екатеринбург». Причем это уже не первые жалобы. В комментариях люди делятся, что с девушками ничего не делают. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием, ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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