«У женщин был ствол»: банда воровок кошмарит екатеринбуржцев

В Екатеринбурге банда из трех женщин ворует телефоны на автобусных остановках. На это жалуются в соцсетях жители Академического района.
«Они [грабительницы] работают очень быстро, передают телефон друг другу и после этого убегают. У одной из этих женщин был „ствол“ и „электрошокер“ она ими пугала и угрожала», — передает telegram-канал «Широкая речка. Мичуринский Екатеринбург». Причем это уже не первые жалобы.
В комментариях люди делятся, что с девушками ничего не делают. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием, ответ будет опубликован, как только поступит.
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