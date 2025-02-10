10 февраля 2025

В Нижневартовском районе анонсировано расширение детского загородного лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство второй очереди начнется в 2025 году
Строительство второй очереди начнется в 2025 году Фото:

В Излучинске (ХМАО) планируется строительство второй очереди детского загородного лагеря «Лесная сказка». В мэрии Нижневартовского района сообщили, что работы начнутся уже в этом году.

«В 2025 году в городском поселении Излучинск запланировано начало масштабного строительства второй очереди загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей „Лесная сказка“», — сообщила районная мэрия на официальном сайте. По завершению работ база сможет увеличить число отдыхающих разных возрастов. В первую очередь, будет организован досуг для детей, проживающих в районе.

Также в текущем году будет проведена проверка всех детских площадок. Жители просят обновить ряд объектов из-за того, что они устарели и существую более современные решения.

В Нижневартовском районе ХМАО активно развивается инфраструктура для детей и молодежи. Так сельском поселении Ларьяк завершается возведение культурно-образовательного комплекса, который включает в себя дом культуры, детскую школу искусств и библиотеку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Излучинске (ХМАО) планируется строительство второй очереди детского загородного лагеря «Лесная сказка». В мэрии Нижневартовского района сообщили, что работы начнутся уже в этом году. «В 2025 году в городском поселении Излучинск запланировано начало масштабного строительства второй очереди загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей „Лесная сказка“», — сообщила районная мэрия на официальном сайте. По завершению работ база сможет увеличить число отдыхающих разных возрастов. В первую очередь, будет организован досуг для детей, проживающих в районе. Также в текущем году будет проведена проверка всех детских площадок. Жители просят обновить ряд объектов из-за того, что они устарели и существую более современные решения. В Нижневартовском районе ХМАО активно развивается инфраструктура для детей и молодежи. Так сельском поселении Ларьяк завершается возведение культурно-образовательного комплекса, который включает в себя дом культуры, детскую школу искусств и библиотеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...