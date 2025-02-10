В Нижневартовском районе анонсировано расширение детского загородного лагеря

В Излучинске (ХМАО) планируется строительство второй очереди детского загородного лагеря «Лесная сказка». В мэрии Нижневартовского района сообщили, что работы начнутся уже в этом году.
«В 2025 году в городском поселении Излучинск запланировано начало масштабного строительства второй очереди загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей „Лесная сказка“», — сообщила районная мэрия на официальном сайте. По завершению работ база сможет увеличить число отдыхающих разных возрастов. В первую очередь, будет организован досуг для детей, проживающих в районе.
Также в текущем году будет проведена проверка всех детских площадок. Жители просят обновить ряд объектов из-за того, что они устарели и существую более современные решения.
В Нижневартовском районе ХМАО активно развивается инфраструктура для детей и молодежи. Так сельском поселении Ларьяк завершается возведение культурно-образовательного комплекса, который включает в себя дом культуры, детскую школу искусств и библиотеку.
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