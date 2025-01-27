27 января 2025

Власти в ХМАО назвали сроки завершения строительства нового культурного центра. Фото

Культурно-образовательный комплекс в Нижневартовском районе ХМАО построят к лету
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ларьяке летом завершат строительство центра, где разместятся школа искусств, библиотека и дом культуры
В Ларьяке летом завершат строительство центра, где разместятся школа искусств, библиотека и дом культуры Фото:

Строительство культурно-образовательного комплекса в сельском поселении Ларьяк Нижневартовского района ХМАО завершат к лету текущего года. Он объединит под одной крышей дом культуры, детскую школу искусств и библиотеку, сообщили власти района.

«Готовность объекта составляет около 80%, завершат работы к лету этого года. После начнется процедура получения заключения об окончании строительства от инспекторов Жилстройнадзора Югры», — сообщает официальный сайт властей Нижневартовского района.

В настоящее время строители выполнили 90% внутренних отделочных работ, установили системы электрооборудования, вентиляции и шумоизоляции. Специалисты готовятся приступить к установке подвесных потолков.

До лета планируется завершить все внутренние работы, установить видеонаблюдение и охранную сигнализацию, а также полностью благоустроить здание. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин лично контролирует выполнение работ.

«С вводом этого объекта вся инфраструктура в Ларьяке будет выстроена: есть больница, школа, детский сад, будет детская школа искусств, библиотека и дом культуры. Храм построен, работает музей», — подчеркнул Саломатин.

Проект строительства культурно-образовательного комплекса в Ларьяке был утвержден властями Нижневартовского района в 2022 году. Начальная цена контракта составляла 140,9 млн рублей.

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Строительство культурно-образовательного комплекса в сельском поселении Ларьяк Нижневартовского района ХМАО завершат к лету текущего года. Он объединит под одной крышей дом культуры, детскую школу искусств и библиотеку, сообщили власти района. «Готовность объекта составляет около 80%, завершат работы к лету этого года. После начнется процедура получения заключения об окончании строительства от инспекторов Жилстройнадзора Югры», — сообщает официальный сайт властей Нижневартовского района. В настоящее время строители выполнили 90% внутренних отделочных работ, установили системы электрооборудования, вентиляции и шумоизоляции. Специалисты готовятся приступить к установке подвесных потолков. До лета планируется завершить все внутренние работы, установить видеонаблюдение и охранную сигнализацию, а также полностью благоустроить здание. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин лично контролирует выполнение работ. «С вводом этого объекта вся инфраструктура в Ларьяке будет выстроена: есть больница, школа, детский сад, будет детская школа искусств, библиотека и дом культуры. Храм построен, работает музей», — подчеркнул Саломатин. Проект строительства культурно-образовательного комплекса в Ларьяке был утвержден властями Нижневартовского района в 2022 году. Начальная цена контракта составляла 140,9 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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