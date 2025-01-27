Строительство культурно-образовательного комплекса в сельском поселении Ларьяк Нижневартовского района ХМАО завершат к лету текущего года. Он объединит под одной крышей дом культуры, детскую школу искусств и библиотеку, сообщили власти района.
«Готовность объекта составляет около 80%, завершат работы к лету этого года. После начнется процедура получения заключения об окончании строительства от инспекторов Жилстройнадзора Югры», — сообщает официальный сайт властей Нижневартовского района.
В настоящее время строители выполнили 90% внутренних отделочных работ, установили системы электрооборудования, вентиляции и шумоизоляции. Специалисты готовятся приступить к установке подвесных потолков.
До лета планируется завершить все внутренние работы, установить видеонаблюдение и охранную сигнализацию, а также полностью благоустроить здание. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин лично контролирует выполнение работ.
«С вводом этого объекта вся инфраструктура в Ларьяке будет выстроена: есть больница, школа, детский сад, будет детская школа искусств, библиотека и дом культуры. Храм построен, работает музей», — подчеркнул Саломатин.
Проект строительства культурно-образовательного комплекса в Ларьяке был утвержден властями Нижневартовского района в 2022 году. Начальная цена контракта составляла 140,9 млн рублей.
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