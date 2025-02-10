10 февраля 2025

В Кольцово застрял самолет до Ташкента. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет застрял почти на 10 часов (Архивное фото)
Самолет застрял почти на 10 часов (Архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Ташкента на 10 часов. Его перенесли с вечера 10 февраля на утро 11 февраля, передает онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

«Рейс U6-2265 судна A-319 должен был вылететь из Екатеринбурга 10 февраля в 22:10 и долететь до Ташкента в 01:00 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 11 февраля в 08:00 по екатеринбургскому времени.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Кольцово задержался рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Ташкента на 10 часов. Его перенесли с вечера 10 февраля на утро 11 февраля, передает онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. «Рейс U6-2265 судна A-319 должен был вылететь из Екатеринбурга 10 февраля в 22:10 и долететь до Ташкента в 01:00 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 11 февраля в 08:00 по екатеринбургскому времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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