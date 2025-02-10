В аэропорту Кольцово задержался рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Ташкента на 10 часов. Его перенесли с вечера 10 февраля на утро 11 февраля, передает онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
«Рейс U6-2265 судна A-319 должен был вылететь из Екатеринбурга 10 февраля в 22:10 и долететь до Ташкента в 01:00 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 11 февраля в 08:00 по екатеринбургскому времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
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