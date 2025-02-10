10 февраля 2025

В Свердловской области продают трехколесную ретро-BMW из 50-х за 4,5 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У этой BMW объем двигателя 0,6 литров
У этой BMW объем двигателя 0,6 литров Фото:

В поселке Растущий под Белоярским (Свердловская область) продают трехколесный BMW Isetta 300 за 4,5 миллионов рублей. Она была выпущена в 1959 году. Объявление появилось на сайте Avito.

«250 кубов. Хорошее состояние. На полном ходу», — написано в объявлении. По словам продавца, такая машина будет только у вас в регионе. Также продавец готов обменять на люксовые внедорожники, такие как BMW X5 и X6, а также электрический кроссовер баварского бренда IX. У машины заявлен пробег 62 тысячи километров.

BMW Isetta 300 — трехколесный микроавтомобиль, разработанный в Италии по заказу баварцев. У нее прозвище «автомобиль-пузырь», имеет одну дверь спереди. По данным из открытых источников, их выпустили около 160 тысяч штук. У этой BMW объем двигателя 0,6 литров, которые выдают 16-22 лошадиные силы.

Вид BMW Isetta 300 спереди
Вид BMW Isetta 300 спереди
Фото:
На месте привычного расположения капота у микроавтомобиля находится дверь
На месте привычного расположения капота у микроавтомобиля находится дверь
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У этой модели мощность двигателя примерно 16-22 лошадиные силы
У этой модели мощность двигателя примерно 16-22 лошадиные силы
Фото:

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В поселке Растущий под Белоярским (Свердловская область) продают трехколесный BMW Isetta 300 за 4,5 миллионов рублей. Она была выпущена в 1959 году. Объявление появилось на сайте Avito. «250 кубов. Хорошее состояние. На полном ходу», — написано в объявлении. По словам продавца, такая машина будет только у вас в регионе. Также продавец готов обменять на люксовые внедорожники, такие как BMW X5 и X6, а также электрический кроссовер баварского бренда IX. У машины заявлен пробег 62 тысячи километров. BMW Isetta 300 — трехколесный микроавтомобиль, разработанный в Италии по заказу баварцев. У нее прозвище «автомобиль-пузырь», имеет одну дверь спереди. По данным из открытых источников, их выпустили около 160 тысяч штук. У этой BMW объем двигателя 0,6 литров, которые выдают 16-22 лошадиные силы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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