В поселке Растущий под Белоярским (Свердловская область) продают трехколесный BMW Isetta 300 за 4,5 миллионов рублей. Она была выпущена в 1959 году. Объявление появилось на сайте Avito.
«250 кубов. Хорошее состояние. На полном ходу», — написано в объявлении. По словам продавца, такая машина будет только у вас в регионе. Также продавец готов обменять на люксовые внедорожники, такие как BMW X5 и X6, а также электрический кроссовер баварского бренда IX. У машины заявлен пробег 62 тысячи километров.
BMW Isetta 300 — трехколесный микроавтомобиль, разработанный в Италии по заказу баварцев. У нее прозвище «автомобиль-пузырь», имеет одну дверь спереди. По данным из открытых источников, их выпустили около 160 тысяч штук. У этой BMW объем двигателя 0,6 литров, которые выдают 16-22 лошадиные силы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!