10 февраля 2025

Пермский медуниверситет испытывает сложности с целевым набором студентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проблема с закрытием целевых квот на обучение актуальна для многих регинов РФ
Проблема с закрытием целевых квот на обучение актуальна для многих регинов РФ Фото:

В Пермском медицинском университете сложилась тревожная ситуация со студентами-целевиками. Квоты на обучение не были закрыты в полном объеме, следует из данных о приеме абитуриентов в вуз в 2024 году.

«В Пермский медуниверситет собирались набрать 285 студентов-целевиков по направлению „лечебное дело“, а поступили только 222. На „педиатрию“ зачислено лишь 88 целевиков вместо 135», — сбором данных об абитуриентах занимались «Известия».

Похожая ситуация сложилась во многих российских регионах. В некоторых случаях вступительные пороги значительно понижены, на целевое место может претендовать даже троечник, который в итоге учебу не осилит. На этом фоне Минздрав РФ собирается поставить целевиков в одинаковые условия с другими студентами, введя систему обязательных отработок для всех, кто отучился за счет бюджета.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в региональном минздраве. Ответ ожидается.

Ранее в Прикамье изменили условия обучения студентов-целевиков в вузах и колледжах. URA.RU уже писало, что нововведение позволяет выпускникам гарантированно трудоустроиться по выбранной специальности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском медицинском университете сложилась тревожная ситуация со студентами-целевиками. Квоты на обучение не были закрыты в полном объеме, следует из данных о приеме абитуриентов в вуз в 2024 году. «В Пермский медуниверситет собирались набрать 285 студентов-целевиков по направлению „лечебное дело“, а поступили только 222. На „педиатрию“ зачислено лишь 88 целевиков вместо 135», — сбором данных об абитуриентах занимались «Известия». Похожая ситуация сложилась во многих российских регионах. В некоторых случаях вступительные пороги значительно понижены, на целевое место может претендовать даже троечник, который в итоге учебу не осилит. На этом фоне Минздрав РФ собирается поставить целевиков в одинаковые условия с другими студентами, введя систему обязательных отработок для всех, кто отучился за счет бюджета. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в региональном минздраве. Ответ ожидается. Ранее в Прикамье изменили условия обучения студентов-целевиков в вузах и колледжах. URA.RU уже писало, что нововведение позволяет выпускникам гарантированно трудоустроиться по выбранной специальности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...