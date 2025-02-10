Пермский медуниверситет испытывает сложности с целевым набором студентов

В Пермском медицинском университете сложилась тревожная ситуация со студентами-целевиками. Квоты на обучение не были закрыты в полном объеме, следует из данных о приеме абитуриентов в вуз в 2024 году.
«В Пермский медуниверситет собирались набрать 285 студентов-целевиков по направлению „лечебное дело“, а поступили только 222. На „педиатрию“ зачислено лишь 88 целевиков вместо 135», — сбором данных об абитуриентах занимались «Известия».
Похожая ситуация сложилась во многих российских регионах. В некоторых случаях вступительные пороги значительно понижены, на целевое место может претендовать даже троечник, который в итоге учебу не осилит. На этом фоне Минздрав РФ собирается поставить целевиков в одинаковые условия с другими студентами, введя систему обязательных отработок для всех, кто отучился за счет бюджета.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в региональном минздраве. Ответ ожидается.
Ранее в Прикамье изменили условия обучения студентов-целевиков в вузах и колледжах. URA.RU уже писало, что нововведение позволяет выпускникам гарантированно трудоустроиться по выбранной специальности.
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