Глава компании-перевозчика «РТ Лайн» в Перми покинул должность

Бывший руководитель пермского филиала «РТ-Лайн» Максим Абрамов занял должность исполнительного директора АО «ИПОПАТ» в Ижевске. Об этом сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте».
«Исполнительным директором АО „ИПОПАТ“ с 1 февраля 2025 года назначен Максим Абрамов. Он работает в транспортной отрасли более 20 лет, в том числе в сфере пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.
В последнее время Абрамов возглавлял пермский филиал компании «РТ Лайн», которая занимается пассажирскими перевозками. В 2025 году 27 автобусных маршрутов начнут работать по новым контрактам с повышенными требованиями к технике. «РТ Лайн» от участия в торгах отказалась.
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