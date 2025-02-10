10 февраля 2025

Глава компании-перевозчика «РТ Лайн» в Перми покинул должность

Экс-глава филиала «РТ Лайн» в Перми Максим Абрамов трудоустроился в Ижевске
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Абрамов устроился в ижевскую автотранспортную компанию
Максим Абрамов устроился в ижевскую автотранспортную компанию Фото:

Бывший руководитель пермского филиала «РТ-Лайн» Максим Абрамов занял должность исполнительного директора АО «ИПОПАТ» в Ижевске. Об этом сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

«Исполнительным директором АО „ИПОПАТ“ с 1 февраля 2025 года назначен Максим Абрамов. Он работает в транспортной отрасли более 20 лет, в том числе в сфере пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.

В последнее время Абрамов возглавлял пермский филиал компании «РТ Лайн», которая занимается пассажирскими перевозками. В 2025 году 27 автобусных маршрутов начнут работать по новым контрактам с повышенными требованиями к технике. «РТ Лайн» от участия в торгах отказалась.

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Бывший руководитель пермского филиала «РТ-Лайн» Максим Абрамов занял должность исполнительного директора АО «ИПОПАТ» в Ижевске. Об этом сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте». «Исполнительным директором АО „ИПОПАТ“ с 1 февраля 2025 года назначен Максим Абрамов. Он работает в транспортной отрасли более 20 лет, в том числе в сфере пассажирских перевозок», — говорится в сообщении. В последнее время Абрамов возглавлял пермский филиал компании «РТ Лайн», которая занимается пассажирскими перевозками. В 2025 году 27 автобусных маршрутов начнут работать по новым контрактам с повышенными требованиями к технике. «РТ Лайн» от участия в торгах отказалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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