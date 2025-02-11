В составе 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ находятся несовершеннолетние подростки. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Петр Полинкевич
«Видел, и они себя представляли как будто они детдомовские. Само собой, что они боялись, — детдомовские зашуганные», — ответил пленный на вопрос о 16-летних на службе в 25-й штурмовой бригаде. Его слова передает ТАСС.
Петр Полинкевич оказался в плену в Курской области после того, как, по его словам, был насильно мобилизовали в ряды ВСУ. Он сообщил, что согласился сдаться, когда узнал о близком расположении российской военной группы «Север».
В 2023 году появилась информация о том, что Украина использует несовершеннолетних для осуществления нападений на российские военные объекты и гражданские лица. Согласно данным РИА Новости, для подготовки юных диверсантов функционируют специализированные лагеря, одним из которых является «Лесная сказка». Данный лагерь был обнаружен российскими военными на территориях, возвращенных под контроль Луганской Народной Республики.
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