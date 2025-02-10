Перелеты из Перми в Минеральные воды на лето 2025 года стали дороже. Цены на билеты выросли на 94,7%, по сравнению с летом 2024 года. Такие данные указаны на сайте авиакомпании.
«Билет из Перми в Минеральные воды в июне 2024 года стоил 11,2 тысячи рублей. По этому же маршруту перелет в июне 2025 года стоит от 21,9 тысячи рублей», — сказано на сайте авиакомпании. Уточняется, что цены указаны на тариф, в который багаж не включен.
На обратный рейс из аэропорта Минеральных Вод в «Большое Савино» билеты подорожали еще больше — на 186,75%. Так, в прошлом году улететь можно было за 7,6 тысячи рубелей, а летом 2025 года придется потратить 21,9 тысячи рублей. URA.RU направило запрос в авиакомпанию, осуществляющую рейсы по данному направлению. Ответ на него ожидается.
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