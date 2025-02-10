10 февраля 2025

Резко выросли цены на перелеты из Перми на российские курорты. Скрин

Билеты на самолеты из Перми в Минеральные Воды подорожали в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Перелеты из Перми в Минеральные воды на лето 2025 года стали дороже. Цены на билеты выросли на 94,7%, по сравнению с летом 2024 года. Такие данные указаны на сайте авиакомпании.

«Билет из Перми в Минеральные воды в июне 2024 года стоил 11,2 тысячи рублей. По этому же маршруту перелет в июне 2025 года стоит от 21,9 тысячи рублей», — сказано на сайте авиакомпании. Уточняется, что цены указаны на тариф, в который багаж не включен.

На обратный рейс из аэропорта Минеральных Вод в «Большое Савино» билеты подорожали еще больше — на 186,75%. Так, в прошлом году улететь можно было за 7,6 тысячи рубелей, а летом 2025 года придется потратить 21,9 тысячи рублей. URA.RU направило запрос в авиакомпанию, осуществляющую рейсы по данному направлению. Ответ на него ожидается.

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Перелеты из Перми в Минеральные воды на лето 2025 года стали дороже. Цены на билеты выросли на 94,7%, по сравнению с летом 2024 года. Такие данные указаны на сайте авиакомпании. «Билет из Перми в Минеральные воды в июне 2024 года стоил 11,2 тысячи рублей. По этому же маршруту перелет в июне 2025 года стоит от 21,9 тысячи рублей», — сказано на сайте авиакомпании. Уточняется, что цены указаны на тариф, в который багаж не включен. На обратный рейс из аэропорта Минеральных Вод в «Большое Савино» билеты подорожали еще больше — на 186,75%. Так, в прошлом году улететь можно было за 7,6 тысячи рубелей, а летом 2025 года придется потратить 21,9 тысячи рублей. URA.RU направило запрос в авиакомпанию, осуществляющую рейсы по данному направлению. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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