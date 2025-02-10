Пермский психотерапевт Александр Вайнер подсказал, где найти любовь в 21 веке

В преддверии Дня влюбленных пермский психотерапевт Александр Вайнер рассказал, где стоит искать вторую половинку в современном мире. Он отмечает, что в 21 веке, несмотря на развитие коммуникационных технологий, завести знакомство становится сложнее.
«Попробуйте заговорить с кем-то в очереди за кофе — получите кофе… но в лицо. Напишите кому-нибудь в соцсетях — рискуете попасть в переписку с ботом. Или таких фото наприсылают, что кровь из глаз брызнет», — пишет Вайнер в соцсети «ВКонтакте».
Выход доктор видит в «социальных перекрестках» — местах, где знакомство происходит само собой. Это могут быть спортивные секции, интеллектуальные игры, языковые курсы и разговорные клубы, а также различные клубы по интересам. По мнению Вайнера, в таких местах люди уже «заряжены на общение», здесь проще найти тему для начала беседы.
Конечно, из одного знакомства ни дружбы, ни любви сразу не родится, отмечает психотерапевт. «Нужно хотя бы 50 новых знакомств, чтобы встретить кого-то по-настоящему качественного и взаимно заинтересованного в вас», — пишет Вайнер.
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