В Петербурге школьникам хотят упростить формат сдачи ОГЭ в 2025 году

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Эксперимент с ограничением предметов для сдачи ОГЭ позволит оценить возможности упрощения процесса государственной итоговой аттестации
Эксперимент с ограничением предметов для сдачи ОГЭ позволит оценить возможности упрощения процесса государственной итоговой аттестации Фото:

В 2025 году в Петербурге и нескольких других регионах России планируется проведение экспериментального ОГЭ, ограниченного двумя обязательными предметами: русским языком и математикой. Об этом сообщает Neva.Today.

«Проект закона, внесенный в Государственную Думу в январе, предусматривает сдачу ОГЭ в 2025 году в рамках эксперимента только по русскому языку и математике в Москве, Петербурге, Тюменской, Ростовской областях и Северной Осетии», — сообщает Neva.Today, ссылаясь на РИА Новости. Инициатива носит межфракционный характер и находит поддержку среди различных политических сил и образовательных органов, включая Рособрнадзор.

Важным моментом является то, что, несмотря на изменения в формате ОГЭ, правила приема в вузы в 2025 году в Петербурге останутся неизменными. Эксперимент с ограничением предметов для сдачи ОГЭ позволит оценить возможности упрощения процесса государственной итоговой аттестации и его влияние на уровень образования.

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В 2025 году в Петербурге и нескольких других регионах России планируется проведение экспериментального ОГЭ, ограниченного двумя обязательными предметами: русским языком и математикой. Об этом сообщает Neva.Today. «Проект закона, внесенный в Государственную Думу в январе, предусматривает сдачу ОГЭ в 2025 году в рамках эксперимента только по русскому языку и математике в Москве, Петербурге, Тюменской, Ростовской областях и Северной Осетии», — сообщает Neva.Today, ссылаясь на РИА Новости. Инициатива носит межфракционный характер и находит поддержку среди различных политических сил и образовательных органов, включая Рособрнадзор. Важным моментом является то, что, несмотря на изменения в формате ОГЭ, правила приема в вузы в 2025 году в Петербурге останутся неизменными. Эксперимент с ограничением предметов для сдачи ОГЭ позволит оценить возможности упрощения процесса государственной итоговой аттестации и его влияние на уровень образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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