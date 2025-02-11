Со своей колокольни: строительство колокольни Смольного собора осталось без изменений

В ходе депутатских слушаний в Заксобрании Петербурга обсуждался вопрос строительства колокольни Смольного собора. Выяснилось, что в текущей редакции законопроекта не предусмотрены изменения, позволяющие реализовать этот проект. Прокомментировал вопрос строительства глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов.
«Что касается колокольни Смольного собора, то в настоящей редакции никаких изменений для того, чтобы ее можно было разместить, не предусмотрено. Это вопрос совета по сохранению культурного наследия. Будем собираться, смотреть, обсуждать, и тогда уже будут какие-то решения», — рассказал глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов, передает «Фонтанка».
Смольный собор, проект которого был создан архитектором Бартоломео Растрелли, известен своей незавершенной колокольней. Совет по сохранению культурного наследия рекомендовал рассмотреть альтернативные места для строительства колокольни, включая Сад на Неве на Смольной набережной. Также упоминалась работа археологов, обнаруживших возможное фортификационное сооружение эпохи до Петра Великого.
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