10 февраля 2025

В пермском поселке работники котельной получили ожоги из-за аварии

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Котельная обеспечивала теплом соцобъекты и магазины
Котельная обеспечивала теплом соцобъекты и магазины Фото:

Во время аварии в котельной в поселке Вильва Пермского края работники получили ожоги. На месте происшествия работают экстренные службы.

«В поселке Вильва сегодня произошла авария в котельной, которая обеспечивала теплом социальные объекты и магазины. Сильно никто не пострадал, но работники котельной получили незначительные ожоги, которые не угрожают их жизни. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, медики и другие службы. Причины аварии устанавливаются», — пишет газета «Камские зори».

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю, информация о ЧП на улице Школьной в поселке Вильва Добрянского округа поступила в 12:45. В котельной из-за перегрева котла произошел его разрыв без последующего горения. На месте происшествия повреждена стена на площади 2 квадратных метра, имеются травмированные.

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Во время аварии в котельной в поселке Вильва Пермского края работники получили ожоги. На месте происшествия работают экстренные службы. «В поселке Вильва сегодня произошла авария в котельной, которая обеспечивала теплом социальные объекты и магазины. Сильно никто не пострадал, но работники котельной получили незначительные ожоги, которые не угрожают их жизни. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, медики и другие службы. Причины аварии устанавливаются», — пишет газета «Камские зори». Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю, информация о ЧП на улице Школьной в поселке Вильва Добрянского округа поступила в 12:45. В котельной из-за перегрева котла произошел его разрыв без последующего горения. На месте происшествия повреждена стена на площади 2 квадратных метра, имеются травмированные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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