В Северной Осетии подняли силовиков после смертельной перестрелки

В Северной Осетии после перестрелки на федеральной трассе «Кавказ» введен план «Перехват». В результате происшествия погиб 30-летний житель Ардона, ведется операция по поиску нападавших.
«Силовики разыскивают трех местных жителей: 27-летних Сармата Габараева, Родиона Гаглоева и 36-летнего Тимура Гиоева», — сообщает агентство Life. По их данным, в Ардоне введен план «Перехват».
Согласно полученной информации, вечером 10 февраля в Ардоне застрелили 30-летнего Хетага Х. Отмечается, что по нему было совершено более 10 выстрелов. После атаки злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшего незамедлительно транспортировали в местную центральную районную больницу, где он вскоре скончался от полученных ранений.
URA.RU направило запрос в Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания. На момент публикации ответ ожидается.
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