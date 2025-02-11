В Северной Осетии подняли силовиков после смертельной перестрелки

В Северной Осетии ввели план «Перехват» на трассе «Кавказ» после перестрелки
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ввела план «Перехват» в Северной Осетии после стрельбы на трассе
Полиция ввела план «Перехват» в Северной Осетии после стрельбы на трассе Фото:

В Северной Осетии после перестрелки на федеральной трассе «Кавказ» введен план «Перехват». В результате происшествия погиб 30-летний житель Ардона, ведется операция по поиску нападавших.

«Силовики разыскивают трех местных жителей: 27-летних Сармата Габараева, Родиона Гаглоева и 36-летнего Тимура Гиоева», — сообщает агентство Life. По их данным, в Ардоне введен план «Перехват».

Согласно полученной информации, вечером 10 февраля в Ардоне застрелили 30-летнего Хетага Х. Отмечается, что по нему было совершено более 10 выстрелов. После атаки злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшего незамедлительно транспортировали в местную центральную районную больницу, где он вскоре скончался от полученных ранений.

URA.RU направило запрос в Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания. На момент публикации ответ ожидается.

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В Северной Осетии после перестрелки на федеральной трассе «Кавказ» введен план «Перехват». В результате происшествия погиб 30-летний житель Ардона, ведется операция по поиску нападавших. «Силовики разыскивают трех местных жителей: 27-летних Сармата Габараева, Родиона Гаглоева и 36-летнего Тимура Гиоева», — сообщает агентство Life. По их данным, в Ардоне введен план «Перехват». Согласно полученной информации, вечером 10 февраля в Ардоне застрелили 30-летнего Хетага Х. Отмечается, что по нему было совершено более 10 выстрелов. После атаки злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшего незамедлительно транспортировали в местную центральную районную больницу, где он вскоре скончался от полученных ранений. URA.RU направило запрос в Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания. На момент публикации ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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