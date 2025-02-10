10 февраля 2025

Тоболяк зарезал свою мать, обокрал ее и сбежал в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина нанес матери 19 ударов кухонным ножом
Мужчина нанес матери 19 ударов кухонным ножом Фото:

Житель Тобольска зарезал свою мать, похитил ее украшения и сбежал из города в Тюмень. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина нанес женщине 19 ударов ножом, за что получил 11 лет лишения свободы.

«В квартире, расположенной в одном из микрорайонов Тобольска, обнаружили труп женщины. О том, что ее мать уже трое суток не выходит на связь, в полицию сообщила дочь погибшей. Искали женщину и родственники, и коллеги по работе. Как установлено, столь жестокое убийство совершил сын жертвы, во время ссоры нанеся ей не менее 19 ударов кухонным ножом», — рассказали в пресс-службе.

После содеянного мужчина забрал ювелирные украшения (золотую цепь, две золотые подвески и серебряное кольцо) и уехал в Тюмень, где был задержан спустя четыре дня.

В суде тоболяк отказался давать показания. Однако на этапе следствия говорил, что мать не убивал, ничего не воровал и вообще был в другом городе в момент убийства.

Мужчине вынесли приговор. Он 11 лет и один месяц проведет в колонии строгого режима.

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Житель Тобольска зарезал свою мать, похитил ее украшения и сбежал из города в Тюмень. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина нанес женщине 19 ударов ножом, за что получил 11 лет лишения свободы. «В квартире, расположенной в одном из микрорайонов Тобольска, обнаружили труп женщины. О том, что ее мать уже трое суток не выходит на связь, в полицию сообщила дочь погибшей. Искали женщину и родственники, и коллеги по работе. Как установлено, столь жестокое убийство совершил сын жертвы, во время ссоры нанеся ей не менее 19 ударов кухонным ножом», — рассказали в пресс-службе. После содеянного мужчина забрал ювелирные украшения (золотую цепь, две золотые подвески и серебряное кольцо) и уехал в Тюмень, где был задержан спустя четыре дня. В суде тоболяк отказался давать показания. Однако на этапе следствия говорил, что мать не убивал, ничего не воровал и вообще был в другом городе в момент убийства. Мужчине вынесли приговор. Он 11 лет и один месяц проведет в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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