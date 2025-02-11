Пермское котокафе ищет новый дом

Пермское котокафе «Котовский» находится в поисках нового, более светлого и вместительного помещения в центре города. По мнению владельцев тематического заведения, это даст возможность проводить больше событий, устраивать киновечера и организовывать мастер-классы.
«Уже много лет мы мечтаем о расширении нашего пространства. Сейчас его площадь составляет всего 70 квадратных метров. За пять лет его работы нам удалось найти новый дом для 500 животных. Но если бы оно было просторнее, то мы бы нашли хозяев еще большему количеству бездомных кошек. Если вы являетесь владельцем помещения в центре города и готовы сдать нам его в аренду, то, пожалуйста, напишите. А пока мы будем продолжать поиски», — сообщается на странице «Котовского» в соцсети «ВКонтакте».
По данным в открытых источниках, «Котовский» открылся в краевой столице пять лет назад. Котокафе расположено по адресу Монастырская, 14. Из особенностей — отсутствие вольеров. Если животные устали от игр, они могут уединиться от людей в отдельной комнате со всем необходимым для отдыха.
Ране URA.RU рассказывало о том, что в Перми посетители котокафе «Котовский» скупили все стикеры, чтобы поддержать знаменитого кота Крошика. Он на тот момент еще был жив и худел с 17 килограммов.
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