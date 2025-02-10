Двое тюменцев ограбили мужчину и увезли его убивать в Нижнетавдинский район

Двое жителей Тюмени познакомились с нетрезвым мужчиной, ограбили его на 65 000 рублей, а затем вывезли в Нижнетавдинский район, где попытались забить жертву металлической трубой. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.
«6 февраля двое обвиняемых 1996 и 1988 годов рождения, находясь в состоянии опьянения, познакомились с 34-летним нетрезвым тюменцем. Они предложили потерпевшему выпить возле дома в микрорайоне Новопатрушево. После того как мужчина согласился сесть в их автомобиль, фигуранты избили жертву и отобрали у него 65 000 рублей», — рассказали следователи.
После мужчину вывезли в лес на Войновку. Однако поняв, что потерпевший может обратиться в полицию, преступники сменили план.
Тюменца решили увезти подальше и убить. С этой целью мужчины увезли его в Нижнетавдинский район, где начали забивать металлической трубой. Довести задуманное до конца им не позволили очевидцы: потерпевшего передали медикам, а преступников задержали. Сейчас они находятся под арестом.
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