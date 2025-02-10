10 февраля 2025

Двое тюменцев ограбили мужчину и увезли его убивать в Нижнетавдинский район

© Служба новостей «URA.RU»
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Двух фигурантов дела поместили под арест
Двух фигурантов дела поместили под арест Фото:

Двое жителей Тюмени познакомились с нетрезвым мужчиной, ограбили его на 65 000 рублей, а затем вывезли в Нижнетавдинский район, где попытались забить жертву металлической трубой. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

«6 февраля двое обвиняемых 1996 и 1988 годов рождения, находясь в состоянии опьянения, познакомились с 34-летним нетрезвым тюменцем. Они предложили потерпевшему выпить возле дома в микрорайоне Новопатрушево. После того как мужчина согласился сесть в их автомобиль, фигуранты избили жертву и отобрали у него 65 000 рублей», — рассказали следователи.

После мужчину вывезли в лес на Войновку. Однако поняв, что потерпевший может обратиться в полицию, преступники сменили план.

Тюменца решили увезти подальше и убить. С этой целью мужчины увезли его в Нижнетавдинский район, где начали забивать металлической трубой. Довести задуманное до конца им не позволили очевидцы: потерпевшего передали медикам, а преступников задержали. Сейчас они находятся под арестом.

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Двое жителей Тюмени познакомились с нетрезвым мужчиной, ограбили его на 65 000 рублей, а затем вывезли в Нижнетавдинский район, где попытались забить жертву металлической трубой. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по региону. «6 февраля двое обвиняемых 1996 и 1988 годов рождения, находясь в состоянии опьянения, познакомились с 34-летним нетрезвым тюменцем. Они предложили потерпевшему выпить возле дома в микрорайоне Новопатрушево. После того как мужчина согласился сесть в их автомобиль, фигуранты избили жертву и отобрали у него 65 000 рублей», — рассказали следователи. После мужчину вывезли в лес на Войновку. Однако поняв, что потерпевший может обратиться в полицию, преступники сменили план. Тюменца решили увезти подальше и убить. С этой целью мужчины увезли его в Нижнетавдинский район, где начали забивать металлической трубой. Довести задуманное до конца им не позволили очевидцы: потерпевшего передали медикам, а преступников задержали. Сейчас они находятся под арестом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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