У границы с Россией появилось подразделение армии США

Военные из США прибыли в Эстонию. Подразделение американской армии развернуто на военной базе у границы с Россией, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR.
«Пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США разместился на базе Reedo недалеко от города Выру. Он приписан к второй пехотной бригаде Вооруженных сил Эстонии», — следует из сообщения ERR.
Телерадиокомпания сообщает со ссылкой на командира второй пехотной бригады ВС Эстонии подполковника Антти Вильясте, что эскадрон армии США является разведывательным. По его словам, американские военные будут участвовать во всех пехотных учениях на базе. Они пробудут в Эстонии предварительно до сентября 2025 года.
В Кремле неоднократно заявляли о наращивании сил НАТО в Европе, в непосредственной близости от границ России. Москва заявляла, что подобные действия, потенциально опасные для страны, не останутся без внимания.
База Reedo в Эстонии была открыта в сентябре 2024 года. Она может вместить до тысячи человек.
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