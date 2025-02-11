Прокуратура вернула петербурженке 80 тысяч, потерянных из-за «двойника»

В Петербурге прокуратура смогла защитить права молодой девушки, ставшей жертвой долга своего «двойника». Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«В Республике Башкортостан проживает „двойник“, имеющий аналогичные с заявительницей — 23-летней жительницей Петродворцового района анкетные данные, в отношении которого возбуждено исполнительное производство на сумму свыше 80 тысяч рублей», — сообщила прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Петербурженка столкнулась с неожиданными финансовыми проблемами, когда на ее банковские счета были наложены аресты.
После обращения в прокуратуру Петродворцового района была незамедлительно начата проверка соблюдения законодательства об исполнительном производстве. В ходе проверки было установлено, что девушка действительно стала жертвой ошибочного совпадения данных. Прокуратура оперативно вмешалась в ситуацию, в результате чего был установлен настоящий должник, и в материалы исполнительного производства были внесены необходимые изменения. Благодаря этому действию, денежные средства в размере более 80 тысяч рублей были возвращены петербурженке.
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