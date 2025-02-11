Прокуратура вернула петербурженке 80 тысяч, потерянных из-за «двойника»

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Петербурженка столкнулась с неожиданными финансовыми проблемами, когда на ее банковские счета были наложены аресты
Петербурженка столкнулась с неожиданными финансовыми проблемами, когда на ее банковские счета были наложены аресты Фото:

В Петербурге прокуратура смогла защитить права молодой девушки, ставшей жертвой долга своего «двойника». Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«В Республике Башкортостан проживает „двойник“, имеющий аналогичные с заявительницей — 23-летней жительницей Петродворцового района анкетные данные, в отношении которого возбуждено исполнительное производство на сумму свыше 80 тысяч рублей», — сообщила прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Петербурженка столкнулась с неожиданными финансовыми проблемами, когда на ее банковские счета были наложены аресты.

После обращения в прокуратуру Петродворцового района была незамедлительно начата проверка соблюдения законодательства об исполнительном производстве. В ходе проверки было установлено, что девушка действительно стала жертвой ошибочного совпадения данных. Прокуратура оперативно вмешалась в ситуацию, в результате чего был установлен настоящий должник, и в материалы исполнительного производства были внесены необходимые изменения. Благодаря этому действию, денежные средства в размере более 80 тысяч рублей были возвращены петербурженке.

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В Петербурге прокуратура смогла защитить права молодой девушки, ставшей жертвой долга своего «двойника». Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. «В Республике Башкортостан проживает „двойник“, имеющий аналогичные с заявительницей — 23-летней жительницей Петродворцового района анкетные данные, в отношении которого возбуждено исполнительное производство на сумму свыше 80 тысяч рублей», — сообщила прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Петербурженка столкнулась с неожиданными финансовыми проблемами, когда на ее банковские счета были наложены аресты. После обращения в прокуратуру Петродворцового района была незамедлительно начата проверка соблюдения законодательства об исполнительном производстве. В ходе проверки было установлено, что девушка действительно стала жертвой ошибочного совпадения данных. Прокуратура оперативно вмешалась в ситуацию, в результате чего был установлен настоящий должник, и в материалы исполнительного производства были внесены необходимые изменения. Благодаря этому действию, денежные средства в размере более 80 тысяч рублей были возвращены петербурженке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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