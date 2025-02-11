Жертву от маньяка под Екатеринбургом спасла девушка

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ЧП произошло на улице Металлургов (архивное фото) Фото:

Девушка спугнула маньяка, который собирался изнасиловать женщину в ночь на 9 февраля на улице в Полевском (Свердловская область). Подробности истории URA.RU сообщил источник.

«Насильника спугнула девушка, которая услышала крики. После этого он кинулся бежать», — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло на улице Металлургов. По данным URA.RU, женщина возвращалась домой от подруги. Решила сократить путь и пошла через гаражи. Все это время за ней шел незнакомец, который впоследствии набросился на нее. Он угрожал и бил ее по лицу.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). Его передали в Следственный комитет, сказали URA.RU в пресс-группе полиции Полевского.

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Девушка спугнула маньяка, который собирался изнасиловать женщину в ночь на 9 февраля на улице в Полевском (Свердловская область). Подробности истории URA.RU сообщил источник. «Насильника спугнула девушка, которая услышала крики. После этого он кинулся бежать», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло на улице Металлургов. По данным URA.RU, женщина возвращалась домой от подруги. Решила сократить путь и пошла через гаражи. Все это время за ней шел незнакомец, который впоследствии набросился на нее. Он угрожал и бил ее по лицу. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). Его передали в Следственный комитет, сказали URA.RU в пресс-группе полиции Полевского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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