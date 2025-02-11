Жертву от маньяка под Екатеринбургом спасла девушка

11 февраля 2025 в 16:41 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на улице Металлургов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девушка спугнула маньяка, который собирался изнасиловать женщину в ночь на 9 февраля на улице в Полевском (Свердловская область). Подробности истории URA.RU сообщил источник. «Насильника спугнула девушка, которая услышала крики. После этого он кинулся бежать», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло на улице Металлургов. По данным URA.RU, женщина возвращалась домой от подруги. Решила сократить путь и пошла через гаражи. Все это время за ней шел незнакомец, который впоследствии набросился на нее. Он угрожал и бил ее по лицу. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). Его передали в Следственный комитет, сказали URA.RU в пресс-группе полиции Полевского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девушка спугнула маньяка, который собирался изнасиловать женщину в ночь на 9 февраля на улице в Полевском (Свердловская область). Подробности истории URA.RU сообщил источник. «Насильника спугнула девушка, которая услышала крики. После этого он кинулся бежать», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло на улице Металлургов. По данным URA.RU, женщина возвращалась домой от подруги. Решила сократить путь и пошла через гаражи. Все это время за ней шел незнакомец, который впоследствии набросился на нее. Он угрожал и бил ее по лицу. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). Его передали в Следственный комитет, сказали URA.RU в пресс-группе полиции Полевского.