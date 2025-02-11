«Порвал на ней белье»: под Екатеринбургом маньяк набросился на жертву у гаражей

В Полевском маньяк накинулся на женщину возле гаражей
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Обними Башню». Протест жителей Екатеринбурга против сноса недостроенной телебашни, долгострой, снег, полиция, правоохранительные органы, недостроенная телебашня
Сыщики оперативно задержали подозреваемого Фото:

В Полевском (Свердловская область) незнакомец набросился на женщину возле гаражей на улице Металлургов и собирался изнасиловать. Подробности криминальной истории URA.RU раскрыл осведомленный источник.

По его словам, ЧП произошло в ночь на 9 февраля. «Женщина возвращалась домой от подруги. Решила сократить путь и пошла через детскую площадку, мимо гаражей. Все это время за ней шел незнакомец. У гаражей он повалил ее на снег и стал угрожать», — сказал собеседник агентства.

Женщина стала громко кричать и звать на помощь. Преступник несколько раз ударил ее по лицу. «Затем мужчина снял штаны и порвал на ней нижнее белье. Но его спугнули прохожие, которые услышали крики», — заключил инсайдер URA.RU.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). По решению суда он отправлен в изолятор временного содержания. «Дело передано в Следственный комитет», — сказали URA.RU в пресс-группе полиции Полевского.

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В Полевском (Свердловская область) незнакомец набросился на женщину возле гаражей на улице Металлургов и собирался изнасиловать. Подробности криминальной истории URA.RU раскрыл осведомленный источник. По его словам, ЧП произошло в ночь на 9 февраля. «Женщина возвращалась домой от подруги. Решила сократить путь и пошла через детскую площадку, мимо гаражей. Все это время за ней шел незнакомец. У гаражей он повалил ее на снег и стал угрожать», — сказал собеседник агентства. Женщина стала громко кричать и звать на помощь. Преступник несколько раз ударил ее по лицу. «Затем мужчина снял штаны и порвал на ней нижнее белье. Но его спугнули прохожие, которые услышали крики», — заключил инсайдер URA.RU. Подозреваемого задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). По решению суда он отправлен в изолятор временного содержания. «Дело передано в Следственный комитет», — сказали URA.RU в пресс-группе полиции Полевского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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