«Порвал на ней белье»: под Екатеринбургом маньяк набросился на жертву у гаражей

В Полевском маньяк накинулся на женщину возле гаражей

11 февраля 2025 в 16:26 Размер текста - 17 +

Сыщики оперативно задержали подозреваемого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Полевском (Свердловская область) незнакомец набросился на женщину возле гаражей на улице Металлургов и собирался изнасиловать. Подробности криминальной истории URA.RU раскрыл осведомленный источник. По его словам, ЧП произошло в ночь на 9 февраля. «Женщина возвращалась домой от подруги. Решила сократить путь и пошла через детскую площадку, мимо гаражей. Все это время за ней шел незнакомец. У гаражей он повалил ее на снег и стал угрожать», — сказал собеседник агентства. Женщина стала громко кричать и звать на помощь. Преступник несколько раз ударил ее по лицу. «Затем мужчина снял штаны и порвал на ней нижнее белье. Но его спугнули прохожие, которые услышали крики», — заключил инсайдер URA.RU. Подозреваемого задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). По решению суда он отправлен в изолятор временного содержания. «Дело передано в Следственный комитет», — сказали URA.RU в пресс-группе полиции Полевского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Полевском (Свердловская область) незнакомец набросился на женщину возле гаражей на улице Металлургов и собирался изнасиловать. Подробности криминальной истории URA.RU раскрыл осведомленный источник. По его словам, ЧП произошло в ночь на 9 февраля. «Женщина возвращалась домой от подруги. Решила сократить путь и пошла через детскую площадку, мимо гаражей. Все это время за ней шел незнакомец. У гаражей он повалил ее на снег и стал угрожать», — сказал собеседник агентства. Женщина стала громко кричать и звать на помощь. Преступник несколько раз ударил ее по лицу. «Затем мужчина снял штаны и порвал на ней нижнее белье. Но его спугнули прохожие, которые услышали крики», — заключил инсайдер URA.RU. Подозреваемого задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). По решению суда он отправлен в изолятор временного содержания. «Дело передано в Следственный комитет», — сказали URA.RU в пресс-группе полиции Полевского.