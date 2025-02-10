Глава Ямальского района Адрей Кугаевский советует воздержаться от поездок по зимнику «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» (ЯНАО). За выходные дорогу замело, сообщает Кугаевский в соцсетях.
«С рабочей поездкой отправился в Салемал. Земляки, сильная метель дала о себе знать. За выходные зимник замело. Советую не выезжать за пределы поселков до полной расчистки дорог», — пишет Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. Также глава Ямальского района сообщает, что участок «Аксарка-Салемал» откроется в 18:00.
Движение по зимнику «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» останавливали 8 февраля 2025 года. Синоптики прогнозировали дождь со снегом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!