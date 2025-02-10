10 февраля 2025

Зимник замело: глава района в ЯНАО советует воздержаться от поездок. Видео

Зимник «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» в ЯНАО замело снегом
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник замело снегом
Зимник замело снегом Фото:

Глава Ямальского района Адрей Кугаевский советует воздержаться от поездок по зимнику «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» (ЯНАО). За выходные дорогу замело, сообщает Кугаевский в соцсетях. 

«С рабочей поездкой отправился в Салемал. Земляки, сильная метель дала о себе знать. За выходные зимник замело. Советую не выезжать за пределы поселков до полной расчистки дорог», — пишет Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. Также глава Ямальского района сообщает, что участок «Аксарка-Салемал» откроется в 18:00. 

Движение по зимнику «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» останавливали 8 февраля 2025 года. Синоптики прогнозировали дождь со снегом. 

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Глава Ямальского района Адрей Кугаевский советует воздержаться от поездок по зимнику «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» (ЯНАО). За выходные дорогу замело, сообщает Кугаевский в соцсетях.  «С рабочей поездкой отправился в Салемал. Земляки, сильная метель дала о себе знать. За выходные зимник замело. Советую не выезжать за пределы поселков до полной расчистки дорог», — пишет Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. Также глава Ямальского района сообщает, что участок «Аксарка-Салемал» откроется в 18:00.  Движение по зимнику «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» останавливали 8 февраля 2025 года. Синоптики прогнозировали дождь со снегом. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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