11 февраля 2025

Дом без фундамента и баня: как выглядят дачи в Перми, которые продают за бесценок. Фото

В Пермском крае стоимость частных домов с участком начинается от 40 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае можно купить дом стоимостью 2 тысячи рублей за «квадрат»
В Пермском крае можно купить дом стоимостью 2 тысячи рублей за «квадрат» Фото:

Чтобы купить дачу в Пермском крае, не обязательно быть миллионером. Участки с садовыми домиками владельцы готовы отдать за 40 тысяч рублей. Как выглядит такая недвижимость и где находится — в материале URA.RU.

«Отдохнувшая земля» за 40 тысяч рублей

Самая дешевая дача, по данным сайта «Авито», в регионе находятся в Березниках. Недвижимость готовы отдать за 40 тысяч рублей. В стоимость входит пять соток земли, каркас теплицы, временный дом. «Участок давно не используется, земля отдохнувшая», — пишет продавец в объявлении.

Кирпичный дом за 50 тысяч рублей

Чуть дороже продают кирпичный дом площадью 23,7 квадратных метра в Александровске. Участок — 4,9 сотки. Владелец готов торговаться и снижать цену.

Дом с охраной за 60 тысяч рублей

В Соликамске за 60 тысяч рублей выставили на продажу дачу, которая находится на территории охраняемого СНТ. К участку подведены свет и вода. Площадь дома — 30 квадратных метров, а участка — 6 соток.

Баня за 70 тысяч рублей

Участок в 10 соток с деревянной баней продают за 70 тысяч рублей. В бане есть парная и комната, но владелец отмечает, что помещениям нужен ремонт. Участок расположен в Краснокамском городском округе.

Дом без фундамента за 80 тысяч рублей

В Добрянском городском округе владелец избавляется от дачи площадью 15 квадратных метров. По его словам, у дома снегом выбило фундамент, поэтому он нуждается в ремонте. На участке размером 5,8 сотки посадок никаких нет. К даче проведено электричество.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми за миллионы продают самую маленькую дачу. Дом площадью 10 квадратных метров расположен на участке размером 7,5 сотки.

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Чтобы купить дачу в Пермском крае, не обязательно быть миллионером. Участки с садовыми домиками владельцы готовы отдать за 40 тысяч рублей. Как выглядит такая недвижимость и где находится — в материале URA.RU. «Отдохнувшая земля» за 40 тысяч рублей Самая дешевая дача, по данным сайта «Авито», в регионе находятся в Березниках. Недвижимость готовы отдать за 40 тысяч рублей. В стоимость входит пять соток земли, каркас теплицы, временный дом. «Участок давно не используется, земля отдохнувшая», — пишет продавец в объявлении. Кирпичный дом за 50 тысяч рублей Чуть дороже продают кирпичный дом площадью 23,7 квадратных метра в Александровске. Участок — 4,9 сотки. Владелец готов торговаться и снижать цену. Дом с охраной за 60 тысяч рублей В Соликамске за 60 тысяч рублей выставили на продажу дачу, которая находится на территории охраняемого СНТ. К участку подведены свет и вода. Площадь дома — 30 квадратных метров, а участка — 6 соток. Баня за 70 тысяч рублей Участок в 10 соток с деревянной баней продают за 70 тысяч рублей. В бане есть парная и комната, но владелец отмечает, что помещениям нужен ремонт. Участок расположен в Краснокамском городском округе. Дом без фундамента за 80 тысяч рублей В Добрянском городском округе владелец избавляется от дачи площадью 15 квадратных метров. По его словам, у дома снегом выбило фундамент, поэтому он нуждается в ремонте. На участке размером 5,8 сотки посадок никаких нет. К даче проведено электричество. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми за миллионы продают самую маленькую дачу. Дом площадью 10 квадратных метров расположен на участке размером 7,5 сотки.
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