Мишустин рассказал, насколько вырастет производительность труда в РФ к 2030 году

Мишустин: в России нарастят производительность труда на 20% к 2030 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин заявил, что за шесть лет на повышение производительности труда будет потрачено 30 миллиардов рублей
Мишустин заявил, что за шесть лет на повышение производительности труда будет потрачено 30 миллиардов рублей Фото:

Производительность труда в России должна вырасти на 20% в течение последующих шести лет. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что в результате [принимаемых мер] производительность труда в России через 6 лет вырастет более чем на 20%», — сообщил Михаил Мишустин на профильной стратсессии, его слова передали в telegram-канале правительства РФ. Глава кабмина отметил, что для правительства такие показатели являются ориентиром. По словам Мишустина, для повышения производительности труда потребуется внедрить технологии, инновации и расширить возможности для роста квалификации специалистов.

Такие меры проходят в рамках нацпоекта «Эффективная и конкурентная экономика». На реализацию соответствующего федерального проекта будет выделено около 30,5 миллиардов рублей. Почти пять из этих миллиардов будут распределены уже в этом году.

Мишустин подчеркнул, что в настоящее время необходимо определить приоритетные компании и сферы, где производительность труда дает максимальный эффект для экономика. Именно для них в первую очередь будут разработаны новые и донастроены прежние меры поддержки.

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Производительность труда в России должна вырасти на 20% в течение последующих шести лет. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. «Рассчитываем, что в результате [принимаемых мер] производительность труда в России через 6 лет вырастет более чем на 20%», — сообщил Михаил Мишустин на профильной стратсессии, его слова передали в telegram-канале правительства РФ. Глава кабмина отметил, что для правительства такие показатели являются ориентиром. По словам Мишустина, для повышения производительности труда потребуется внедрить технологии, инновации и расширить возможности для роста квалификации специалистов. Такие меры проходят в рамках нацпоекта «Эффективная и конкурентная экономика». На реализацию соответствующего федерального проекта будет выделено около 30,5 миллиардов рублей. Почти пять из этих миллиардов будут распределены уже в этом году. Мишустин подчеркнул, что в настоящее время необходимо определить приоритетные компании и сферы, где производительность труда дает максимальный эффект для экономика. Именно для них в первую очередь будут разработаны новые и донастроены прежние меры поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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