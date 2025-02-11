Мишустин рассказал, насколько вырастет производительность труда в РФ к 2030 году

Производительность труда в России должна вырасти на 20% в течение последующих шести лет. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
«Рассчитываем, что в результате [принимаемых мер] производительность труда в России через 6 лет вырастет более чем на 20%», — сообщил Михаил Мишустин на профильной стратсессии, его слова передали в telegram-канале правительства РФ. Глава кабмина отметил, что для правительства такие показатели являются ориентиром. По словам Мишустина, для повышения производительности труда потребуется внедрить технологии, инновации и расширить возможности для роста квалификации специалистов.
Такие меры проходят в рамках нацпоекта «Эффективная и конкурентная экономика». На реализацию соответствующего федерального проекта будет выделено около 30,5 миллиардов рублей. Почти пять из этих миллиардов будут распределены уже в этом году.
Мишустин подчеркнул, что в настоящее время необходимо определить приоритетные компании и сферы, где производительность труда дает максимальный эффект для экономика. Именно для них в первую очередь будут разработаны новые и донастроены прежние меры поддержки.
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