Саперы МЧС РФ обезвредили неразорвавшуюся крылатую ракету SCALP французского производства в одном из регионов Курской области. Об этом сообщили в министерстве.
«В Курской области саперы МЧС России обезвредили крылатую ракету „SCALP“, — отметили в официальном telegram-канале МЧС РФ. По их данным, ракета была обнаружена в одном из районов региона.
При помощи БПЛА специалисты разведали местность и убедились, что рядом нет гражданских. После этого ракета была обезврежена и уничтожена.
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