В Курской области саперы обезвредили французскую крылатую ракету SCALP. Фото

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Специалисты МЧС обезвредили и уничтожили неразорвавшуюся ракету
Специалисты МЧС обезвредили и уничтожили неразорвавшуюся ракету Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Саперы МЧС РФ обезвредили неразорвавшуюся крылатую ракету SCALP французского производства в одном из регионов Курской области. Об этом сообщили в министерстве.

«В Курской области саперы МЧС России обезвредили крылатую ракету „SCALP“, — отметили в официальном telegram-канале МЧС РФ. По их данным, ракета была обнаружена в одном из районов региона.

При помощи БПЛА специалисты разведали местность и убедились, что рядом нет гражданских. После этого ракета была обезврежена и уничтожена.

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Саперы МЧС РФ обезвредили неразорвавшуюся крылатую ракету SCALP французского производства в одном из регионов Курской области. Об этом сообщили в министерстве. «В Курской области саперы МЧС России обезвредили крылатую ракету „SCALP“, — отметили в официальном telegram-канале МЧС РФ. По их данным, ракета была обнаружена в одном из районов региона. При помощи БПЛА специалисты разведали местность и убедились, что рядом нет гражданских. После этого ракета была обезврежена и уничтожена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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