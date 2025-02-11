Зеленский предложил обменять Курскую область, но не уточнил, на что

Украина готова обсудить с Россией прямой обмен территориями в случае переговоров, спровоцированных усилиями президента США Дональда Трампа, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул возможность отказа от земель в Курской области, на которые ВСУ вторглись в ходе наступления полгода назад.
«Мы обменяем одну территорию на другую», — передает The Guardian слова Зеленского. Однако украинский лидер также выразил неуверенность относительно выбора территории для взаимного обмена. «Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что такой шаг будет возможен только при успешном проведении переговоров, за которые может взяться Дональд Трамп. Украинский глава подчеркнул значимость всех украинских территорий, не выделяя при этом никаких приоритетных направлений для обмена.
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что РФ готова к переговорам с Украиной по прекращению огня при тех условиях, которые были озвучены в июне 2024 года. Тогда Путин заявил, что Москва объявит о прекращении огня в том случае, если Киев осуществит вывод своих вооруженных сил из регионов, которые Россия рассматривает как свои территории: Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, РФ требует от Украины официального отказа от планов на вступление в НАТО, а также признания статуса нейтральной, внеблоковой и безъядерной страны.
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