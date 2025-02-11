Силовики ХМАО разыскивают хулигана, который «заминировал» ТЦ в Сургуте

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Лжеминеру грозит уголовная ответственность
Лжеминеру грозит уголовная ответственность Фото:

Силовики в Сургуте разыскивают хулигана, который сообщил о минировании торгового центра в Сургуте «Сити Молл». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ», — сообщил источник. Фигуранту грозит ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В ТЦ Сургута после сообщения о минировании эвакуировали 367 человек. Силовики осмотрели здание, но взрывных устройств не обнаружили. Агентство попыталось позвонить в РУ ФСБ по Тюменской области. В ведомстве на звонок журналиста не ответили.

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Силовики в Сургуте разыскивают хулигана, который сообщил о минировании торгового центра в Сургуте «Сити Молл». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ», — сообщил источник. Фигуранту грозит ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В ТЦ Сургута после сообщения о минировании эвакуировали 367 человек. Силовики осмотрели здание, но взрывных устройств не обнаружили. Агентство попыталось позвонить в РУ ФСБ по Тюменской области. В ведомстве на звонок журналиста не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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