Силовики ХМАО разыскивают хулигана, который «заминировал» ТЦ в Сургуте

Силовики в Сургуте разыскивают хулигана, который сообщил о минировании торгового центра в Сургуте «Сити Молл». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ», — сообщил источник. Фигуранту грозит ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
В ТЦ Сургута после сообщения о минировании эвакуировали 367 человек. Силовики осмотрели здание, но взрывных устройств не обнаружили. Агентство попыталось позвонить в РУ ФСБ по Тюменской области. В ведомстве на звонок журналиста не ответили.
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