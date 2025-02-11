Зеленский признался, что предлагал США доступ к природным ресурсам Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский еще в сентябре 2024 года предлагал президенту США Дональду Трампу украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь в восстановлении Украины. В этом признался сам Зеленский на интервью американскому изданию.
«Зеленский сказал, что предложил эту идею (редкоземельные металлы в обмен на помощь, — прим. URA.RU) Трампу ещё в сентябре, когда они встретились в Нью-Йорке», — сообщили в американском издании The Guardian со ссылкой на взятое ими у украинского лидера интервью. Там подчеркнули, что Зеленский готовится вернуться к Трампу с подробным планом о том, как американские компании могут поддержать Украину в ее восстановлении и в добыче редкоземельных природных ресурсов.
Зеленский собирается надавить на Трампу, в частности, тем, что богатые запасы титана и урана на украинской территории не должны попасть к России и ее стратегическим партнерам — это в интересах и Киева, и Вашингтона. Тем более, по мнению лидера Украины, передача редкоземельных ресурсов США даст украинцам новые рабочие места, а для американских компаний — прибыль.
Ранее Трамп заявил, что хочет получить украинские металлы в обмен на помощь Киеву. А глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если Зеленский согласится на условия Штатов по поставке редкоземельных металлов, то Украина будет «продана».
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