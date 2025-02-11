«Метр на два и глубиной полтора»: Захарова ответила Зеленскому, какая земля его ждет

Захарова жестко ответила на слова Зеленского об обмене Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова резко отреагировала на слова Зеленского о «прямом обмене территориями» с РФ
Захарова резко отреагировала на слова Зеленского о «прямом обмене территориями» с РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова остро отреагировала на слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможном «прямом обмене территориями» с РФ. Политик сделала резкое замечание в адрес украинских неонацистов, упомянув о земле размером «метр на два и глубиной полтора-два».

«Неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной полтора-два», — сказала Захарова в беседе с «Известиями». Она также указала, что подобные высказывания Зеленского могут быть попыткой скрыть реальную ситуацию на фронте, особенно учитывая последние события в Курской области.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил о готовности страны обсудить вопрос прямого обмена территориями с Россией в рамках возможных переговоров, инициированных действиями президента США Дональда Трампа. Зеленский указал на возможность уступки территорий в Курской области, на которые вторглись ВСУ шесть месяцев назад во время наступательной операции.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова остро отреагировала на слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможном «прямом обмене территориями» с РФ. Политик сделала резкое замечание в адрес украинских неонацистов, упомянув о земле размером «метр на два и глубиной полтора-два». «Неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной полтора-два», — сказала Захарова в беседе с «Известиями». Она также указала, что подобные высказывания Зеленского могут быть попыткой скрыть реальную ситуацию на фронте, особенно учитывая последние события в Курской области. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил о готовности страны обсудить вопрос прямого обмена территориями с Россией в рамках возможных переговоров, инициированных действиями президента США Дональда Трампа. Зеленский указал на возможность уступки территорий в Курской области, на которые вторглись ВСУ шесть месяцев назад во время наступательной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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