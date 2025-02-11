«Метр на два и глубиной полтора»: Захарова ответила Зеленскому, какая земля его ждет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова остро отреагировала на слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможном «прямом обмене территориями» с РФ. Политик сделала резкое замечание в адрес украинских неонацистов, упомянув о земле размером «метр на два и глубиной полтора-два».
«Неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной полтора-два», — сказала Захарова в беседе с «Известиями». Она также указала, что подобные высказывания Зеленского могут быть попыткой скрыть реальную ситуацию на фронте, особенно учитывая последние события в Курской области.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил о готовности страны обсудить вопрос прямого обмена территориями с Россией в рамках возможных переговоров, инициированных действиями президента США Дональда Трампа. Зеленский указал на возможность уступки территорий в Курской области, на которые вторглись ВСУ шесть месяцев назад во время наступательной операции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.