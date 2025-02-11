Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге требуют мэра. Видео

11 февраля 2025 в 22:58 Размер текста - 17 +

Противостояние в Березовой роще начались утром 11 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи Активисты, защищающие Березовую рощу в Екатеринбурге от застройки компании «Атомстройкомплекс», записали обращение к мэру города Алексею Орлову. Они попросили его «сейчас приехать сюда, в Березовую рощу». Видео с обращением опубликовали активисты в telegram-канале «Штаб Березовая роща». «Здесь нужен человек, которого мы услышим, поверим, и сможем пойти по домам», — заявил председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз. Он добавил, что строительный забор поставили не по геоточкам, отхватив больше территории, чем предусматривает строительство. Вырубка началась утром 11 февраля, когда к Березовой роще приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. В «Атомстройкомплексе» заявили, что работы ведутся полностью законно и только на участке площадью 3,8 га (сейчас площадь Березовой рощи составляет около 25 га). Сам Орлов в своем telegram-канале заявил о недопустимости столкновений и подчеркнул, что власти в судах пытались максимально сократить площадь вырубки. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активисты, защищающие Березовую рощу в Екатеринбурге от застройки компании «Атомстройкомплекс», записали обращение к мэру города Алексею Орлову. Они попросили его «сейчас приехать сюда, в Березовую рощу». Видео с обращением опубликовали активисты в telegram-канале «Штаб Березовая роща». «Здесь нужен человек, которого мы услышим, поверим, и сможем пойти по домам», — заявил председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз. Он добавил, что строительный забор поставили не по геоточкам, отхватив больше территории, чем предусматривает строительство. Вырубка началась утром 11 февраля, когда к Березовой роще приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. В «Атомстройкомплексе» заявили, что работы ведутся полностью законно и только на участке площадью 3,8 га (сейчас площадь Березовой рощи составляет около 25 га). Сам Орлов в своем telegram-канале заявил о недопустимости столкновений и подчеркнул, что власти в судах пытались максимально сократить площадь вырубки. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.