Российские бойцы из отряда «Тигр» нанесли удар по формированиям Вооруженных сил Украины в курском приграничье. Таким образом они отомстили за своего погибшего командира, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко.
«Боевая работа „Тигров“ — в память о командире и павших товарищах», — написал Кожемяко в своем telegram–канале. Он добавил, что бойцы чтят память о Ефремове.
Ранее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. В 2024 он возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона БАРС-22 «Тигр» и отправился освобождать Курскую область от боевиков ВСУ. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Российской Федерации, пишет «Национальная служба новостей».
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