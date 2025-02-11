11 февраля 2025

Бойцы отряда «Тигр» ударили по ВСУ за вице-губернатора Приморья

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы готовят удар по противнику
Бойцы готовят удар по противнику Фото:

Российские бойцы из отряда «Тигр» нанесли удар по формированиям Вооруженных сил Украины в курском приграничье. Таким образом они отомстили за своего погибшего командира, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко.

«Боевая работа „Тигров“ — в память о командире и павших товарищах», — написал Кожемяко в своем telegram–канале. Он добавил, что бойцы чтят память о Ефремове.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. В 2024 он возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона БАРС-22 «Тигр» и отправился освобождать Курскую область от боевиков ВСУ. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Российской Федерации, пишет «Национальная служба новостей».

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Российские бойцы из отряда «Тигр» нанесли удар по формированиям Вооруженных сил Украины в курском приграничье. Таким образом они отомстили за своего погибшего командира, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко. «Боевая работа „Тигров“ — в память о командире и павших товарищах», — написал Кожемяко в своем telegram–канале. Он добавил, что бойцы чтят память о Ефремове. Ранее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. В 2024 он возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона БАРС-22 «Тигр» и отправился освобождать Курскую область от боевиков ВСУ. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Российской Федерации, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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