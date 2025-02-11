11 февраля 2025

WP: Трамп включит в санкционный список мэра Одессы

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Трамп готов расширить санкционный список для коррупционеров из Украины
Трамп готов расширить санкционный список для коррупционеров из Украины Фото:

Команда президента США Дональда Трампа собирается внести мэра Одессы Геннадия Труханова в санкционный список. Об этом сообщили источники.

«Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова», — передает агентство Washington Mail со ссылкой на информацию от своих источников. Уточняется, что глава украинского города якобы может быть замешан в коррупционных схемах.

Ранее журналисты выяснили, что Труханов владеет большим количеством акций в четырех офшорных компаниях, зарегистрированных в британских «налоговых гаванях». Проблема вызвала серьезный общественный резонанс не только на Украине, но и среди международных партнеров страны, передает RT.

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Команда президента США Дональда Трампа собирается внести мэра Одессы Геннадия Труханова в санкционный список. Об этом сообщили источники. «Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова», — передает агентство Washington Mail со ссылкой на информацию от своих источников. Уточняется, что глава украинского города якобы может быть замешан в коррупционных схемах. Ранее журналисты выяснили, что Труханов владеет большим количеством акций в четырех офшорных компаниях, зарегистрированных в британских «налоговых гаванях». Проблема вызвала серьезный общественный резонанс не только на Украине, но и среди международных партнеров страны, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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