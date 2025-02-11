WP: Трамп включит в санкционный список мэра Одессы

Команда президента США Дональда Трампа собирается внести мэра Одессы Геннадия Труханова в санкционный список. Об этом сообщили источники.
«Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова», — передает агентство Washington Mail со ссылкой на информацию от своих источников. Уточняется, что глава украинского города якобы может быть замешан в коррупционных схемах.
Ранее журналисты выяснили, что Труханов владеет большим количеством акций в четырех офшорных компаниях, зарегистрированных в британских «налоговых гаванях». Проблема вызвала серьезный общественный резонанс не только на Украине, но и среди международных партнеров страны, передает RT.
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