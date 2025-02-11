Ивлеева решила оспорить приговор по дискредитации ВС РФ

12 февраля 2025 в 00:31 Размер текста - 17 +

В суде подтвердили, что получили на рассмотрение кассационную жалобу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блогер Анастасия Ивлеева намерена обжаловать в суде решение о наложении на нее штрафа в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Соответствующую информацию подтвердили во Втором кассационном суде общей юрисдикции. «В суд поступила кассационная жалоба Ивлеевой. Ранее ей был назначен штраф по статье 20.3.3 КоАП РФ», — процитировало информацию суда ТАСС. Это стало основанием для пересмотра дела. Как сообщало URA.RU ранее, Анастасия Ивлеева была признана виновной по статье о дискредитации российской армии. Судебный процесс против блогера начался в апреле 2024 года. Ее привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Апелляционная инстанция подтвердила виновность Ивлеевой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Анастасия Ивлеева намерена обжаловать в суде решение о наложении на нее штрафа в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Соответствующую информацию подтвердили во Втором кассационном суде общей юрисдикции. «В суд поступила кассационная жалоба Ивлеевой. Ранее ей был назначен штраф по статье 20.3.3 КоАП РФ», — процитировало информацию суда ТАСС. Это стало основанием для пересмотра дела. Как сообщало URA.RU ранее, Анастасия Ивлеева была признана виновной по статье о дискредитации российской армии. Судебный процесс против блогера начался в апреле 2024 года. Ее привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Апелляционная инстанция подтвердила виновность Ивлеевой.