11 февраля 2025

Кучу рыбы наловил курганец с помощью прикормки на озере Орлово. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хороший улов ждал рыбака
Хороший улов ждал рыбака Фото:

Житель Кургана похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал на озере Орлово в городской черте. В качестве прикормки он использовал опарыша. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Рыбачил на озере Орлово в Кургане. Улов получился отличный, помогла прикормка — опарыш», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее курганец наловил кучу карасей в городе у Бурово-Петровского моста. Хороший клев был с 12:00 до 15:00 часов.

Улов на озере Орлово
Улов на озере Орлово
Фото:

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Житель Кургана похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал на озере Орлово в городской черте. В качестве прикормки он использовал опарыша. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Рыбачил на озере Орлово в Кургане. Улов получился отличный, помогла прикормка — опарыш», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее курганец наловил кучу карасей в городе у Бурово-Петровского моста. Хороший клев был с 12:00 до 15:00 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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