Хороший улов ждал рыбака
Житель Кургана похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал на озере Орлово в городской черте. В качестве прикормки он использовал опарыша. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Рыбачил на озере Орлово в Кургане. Улов получился отличный, помогла прикормка — опарыш», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее курганец наловил кучу карасей в городе у Бурово-Петровского моста. Хороший клев был с 12:00 до 15:00 часов.
Улов на озере Орлово
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